به مناسبت آغاز هفته بسیج، جمعی از فرماندهان و بسیجیان سپاه حضرت عباس (ع) استان با نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه اردبیل دیدار کردند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل در این دیدار فرمانده سپاه استان گزارشی از مجموعه اقدامات سپاه و بسیج در برنامه‌های هفته بسیج ارائه کرد و با اشاره به فعالیت‌های بسیج سازندگی، از گسترده‌تر شدن خدمات‌رسانی در حوزه‌های عمرانی، محرومیت‌زدایی، فرهنگی و اجتماعی خبر داد.

سردار محمدی‌اصل همچنین با اشاره به جنگ ۱۲ روزه اخیر، نقش بسیجیان در صحنه‌های مختلف را برجسته دانست و گفت حضور جهادی و روحیه مردمی بسیج در این دوران توانست نمونه‌ای روشن از اخلاص، ایثار و مسئولیت‌پذیری را به نمایش بگذارد. سردار محمدی‌اصل در ادامه به تبیین جایگاه بسیج به‌عنوان بازوی توانمند نظام و نهادی برخاسته از متن مردم پرداخت.

آیت‌الله سید حسن عاملی نیز در این دیدار ضمن تقدیر و تشکر از تلاش‌ها و مجاهدت‌های سپاه و بسیج، بسیجیان را سرمایه‌های ارزشمند کشور دانست و تأکید کرد که روحیه امید، خودباوری و فداکاری آنان در امنیت، پیشرفت و آرامش جامعه نقشی اساسی دارد.

امام‌جمعه اردبیل همچنین به برخی مسائل داخلی و شرایط بین‌المللی اشاره کرد و با بیان اهمیت هوشیاری و بصیرت نیرو‌های مردمی، نقش بسیج را در تقویت همبستگی اجتماعی و مقابله با تهدیدات فرهنگی و امنیتی بسیار مؤثر دانست.

تشکیل میقات صالحین و میز خدمت ادارات در مصلا، از دیگر برنامه های نخستین روز هفته بسیج در اردبیل بود.