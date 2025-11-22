به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، داود رادمند، گفت: آئین افتتاح ششمین نمایشگاه کتاب کیش امروز از ساعت ۱۹ در محل نمایشگاه‌های بین‌المللی کیش برگزار می‌شود.

او افزود: امسال بیش از ۱۷ هزار عنوان کتاب از ۳۰۰ ناشر برگزیده کشور در نمایشگاه ارائه می‌شود.

رادمند، افزود: هر فرد با ارائه کدملی می‌تواند تا سقف ۶۰۰ هزار تومان از تخفیف ۵۰ درصدی استفاده کند و خرید‌های بیشتر نیز با ۱۰ درصد تخفیف محاسبه خواهد شد.

مجری ششمین نمایشگاه کتاب کیش، افزود: براساس ضوابط وزارت ارشاد اسلامی، کتاب‌های کمک‌آموزشی به دلیل شرایط بازار و برای رعایت عدالت در حمایت از ناشران عمومی، با ۲۵ درصد تخفیف عرضه می‌شود.

او افزود: برای سهولت خریداران، سبد‌های چرخ‌دار و ۹ صندوق فروش شامل ۱ صندوق ویژه افراد دارای شرایط خاص پیش‌بینی شده است.

رادمند گفت: از چهار نقطه صدف، صفین، بنیاد و نوبنیاد ناوگان حمل و نقل مینی بوسرانی رایگان رفت و برگشت در ساعت‌های ۱۸، ۱۹ و بازگشت در ۲۱ و ۲۲ در نظر گرفته شده است.

مجری ششمین نمایشگاه کتاب کیش، گفت: مسابقه شاهنامه‌خوانی، گویندگی زبان انگلیسی، چند رونمایی کتاب و معرفی اثر جدیدی که توسط دانش‌آموزان کیش نوشته شده است از برنامه‌های جانبی نمایشگاه است.