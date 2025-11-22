به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز اصفهان؛ سید فضل الله هاشمی شهردار خورزوق گفت: در این نمایشگاه تولید پارچه‌های قلمکار و تریکو به صورت زنده و در ۲۰ غرفه ظرفیت‌های مختلف شهر خورزوق به تماشا گذاشته شد.

امیر کرم زاده مدیر کل میراث فرهنگی، گردشکری و صنایع دستی استان اصفهان نیزگفت: با توجه به تولید انبوه پارچه‌های قلمکار در شهر خورزوق برای ثبت شهر خورزوق به نام شهر ملی قلمکار اقدام شده است.

در حاشیه این نمایشگاه در همایشی از ۱۲ فرهیخته علمی، فرهنگی و اجتماعی شهر خوزوق تجلیل شد.