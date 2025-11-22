اجرای آیین «چهارپایهخوانی مادر ادب» در برخی مساجد قم
همزمان با ایام شهادت حضرت زهرا (س) آیین چهارپایهخوانی «مادر ادب» از ۴ آذر ۱۴۰۴ دربرخی مساجد منتخب سطح شهر قم برگزار میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، مراسم سنتی آیینی چهارپایهخوانی با حضور عموم دوستداران اهلبیت (ع) و همراهی اداره کل اوقاف و امور خیریه استان قم از سهشنبه ۴ آذردر مسجد امیرالمؤمنین (ع)، خیابان شهید فاطمی (دورشهر)، چهارشنبه ۵ آذر در مسجد بابالجنه، خیابان انقلاب پنجشنبه ۶ آذر درمسجد جامع، خیابان عمار یاسر، شنبه ۸ آذر در مسجد فاطمیه، خیابان ۱۹ دی و یکشنبه ۹ آذردر مسجد چهاردهمعصوم (ع)، انتهای خیابان فراشاهی پس از نماز مغرب و عشاء برگزار خواهد شد.