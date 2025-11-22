پخش زنده
معاون غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی دزفول گفت: استفاده بی رویه و غیراصولی آنتی بیوتیکها موجب میشود که اثر درمانی آنها بر درمان بسیاری از بیماریهای عفونی از دست برود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، دکتر داود سلمان پور بیان کرد: آنتی بیوتیکها دستهای از داروها هستند که برای از بین بردن عوامل ایجادکننده بسیاری از بیماریهای عفونی به صورت گسترده در سراسر دنیا استفاده میشوند.
وی افزود: آنچه نگران کننده است بی اثر شدن آنتی بیوتیکها در درمان برخی از بیماریهای عفونی میباشد. در واقع میکروب یاد میگیرد که چگونه خود را تغییر دهد تا اثر آنتی بیوتیک را خنثی کند و در امان بماند.
دکتر سلمان پور اظهار داشت: در تجویز و مصرف آنتی بیوتیک در مقادیر بالا نتیجهای حاصل نمیشود و عفونت پایدار میماند در نتیجه عفونت سخت درمان میشود و هزینه درمان بالا میرود.
وی افزود: باید این باور غلط که برای هر گلو درد، دندان درد و یا سرماخوردگی معمولی از آنتی بیوتیکهای خوارکی و تزریقی استفاده شود را فراموش کرد و اگر پزشک معالج تشخیص داد که بیماری ویروسی است و نیاز به آنتی بیوتیک ندارد پزشک را تحت فشار تجویز آن قرار ندهیم.
معاون غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی دزفول در پایان یادآور شد: شهروندان باید با عوارض مصرف بی رویه و خودسرانه آنتی بیوتیکها و عوارض مقاومت میکروبی را که امروزه به عنوان یک تهدید جهانی محسوب میشود به خوبی آشنا شوند.
۲۷ آبان تا سوم آذر ۱۴۰۴ هفته آگاهی از مقاومت میکروبی است و شعار امسال هفته آگاه سازی آنتی بیوتیکها «اقدام فوری، حفاظت از امروز، تضمین آینده» میباشد.