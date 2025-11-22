فرمانداری نوشهر با صدور دستوری ویژه، تمامی مسیرهای منتهی به جنگل‌ها و مراتع این شهرستان را تا اطلاع ثانوی مسدود کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ فرمانداری شهرستان نوشهر با صدور دستوری ویژه به تمامی دهیاران، مسدودسازی کلیه مسیرهای منتهی به جنگل‌ها و مراتع این شهرستان را تا اطلاع ثانوی ابلاغ کرد.

این تصمیم به دنبال افزایش چشمگیر دما و هشدارهای ستاد مدیریت بحران درباره احتمال وقوع آتش‌سوزی در جنگل‌ها و مراتع اتخاذ شده است.

بر اساس این دستور، دهیاران موظف شده‌اند تمامی راه‌های ورودی به عرصه‌های طبیعی را به‌صورت کامل مسدود کرده و از ورود افراد و خودروهای غیرضروری جلوگیری کنند.

در این ابلاغیه تأکید شده که پیگیری کامل این موضوع مستقیماً بر عهده شخص دهیار است و در صورت اهمال‌کاری، برخورد قانونی و اداری با متخلفان انجام خواهد شد.

همچنین گشت‌های نظارتی در ساعات اوج گرما افزایش یافته و کوچک‌ترین نشانه‌های دود یا حریق بلافاصله گزارش و پیگیری خواهد شد.

مقامات محلی از شهروندان و گردشگران خواسته‌اند از حضور غیرضروری در مناطق جنگلی خودداری کنند و در صورت مشاهده هرگونه مورد مشکوک، فوراً به مسئولان ذی‌ربط اطلاع دهند.