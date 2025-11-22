در بخش هنرکده، آخرین اخبار فرهنگی و هنری هر هفته استان سمنان ارائه می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز سمنان ، برگزاری سی و ششمین جشنواره تئاتر استان سمنان، اجرای سنگ‌فرش میدان ارگ، مرمت یکی از بنا‌های تاریخی دامغان، معرفی فاطمه ارجمند بانوی هنرمند نگارگری سمنان در بسته هنرکده گنجانده شده است.

سینما‌های استان به مناسبت ایام سوگواری فاطمیه به مدت دو روز اکران ندارند؛ به همین منظور سینما‌های استان از اذان مغرب روز یکشنبه دوم آذر تا اذان مغرب روزدوشنبه تعطیل است.

آقای زالو، دو روز دیرتر، یوز، مجنون، غریزه، کچ پیله، ملکه آلیشون، قرمز یواش، سینما شهر قصه و مرد عینکی برنامه‌های این هفته سینما‌های استان سمنان است.