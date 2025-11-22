پخش زنده
برنامههای «مثب آموزش»، «پرسشگر»، «نَقل و نُقل» و «از مامان بگو»، از شبکههای سیما پخش میشود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، برنامه «مثبت آموزش»، امروز با محوریت رشته پویانمایی سازی، فعالیتهای بسیج دانشآموزی و گفتوگو با مدیر و دانشآموز پژوهشگر پخش می شود.
برنامه «مثبت آموزش»، با اجرای کبری اصلفلاح و اشکان تفنگسازان، میزبان هنرجوی خلاق و فعال در حوزه پویانمایی سازی است. او در این بخش درباره تجربههای هنری، مسیر آموزشی و اهمیت مهارتآموزی در رشته انیمیشن توضیح میدهد.
در ادامه، مدیر و دانشآموز پژوهشسرای منطقه ۲ جابر بن حیان به معرفی فعالیتهای پژوهشی و دستاوردهای آموزشی این مرکز میپردازند. همچنین زهرا ریاحی، فرمانده حوزه بسیج دانشآموزی ناحیه ۱۲، درباره برنامههای هفته بسیج و نقش فعالیتهای جهادی و فرهنگی در مدارس سخن میگوید.
برنامه «مثبت آموزش»، ساعت ۱۸، از شبکه آموزش سیما پخش میشود.
برنامه این هفته «پرسشگر»، با موضوع بررسی عملکرد وزارت آموزش و پرورش در اجرای برنامه هفتم پیشرفت پخش میشود و میزبان مسئولان و کارشناسان مرتبط است.
این برنامه با محوریت بررسی عملکرد وزارت آموزش و پرورش در اجرای برنامه هفتم پیشرفت، ساعت ۲۲، به صورت زنده از شبکه آموزش پخش میشود.
در این قسمت، دکتر کوروش حمیدزاده دبیر کارگروه اقدام برنامه هفتم پیشرفت در وزارت آموزش و پرورش و دکتر موسی بیات مدیرکل دفتر مطالعات آموزش و فرهنگ مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی به بررسی ابعاد مختلف این موضوع میپردازند.
اجرای این برنامه را ناصر خیرخواه بر عهده دارد و مخاطبان میتوانند دیدگاهها و پرسشهای خود را از طریق شماره پیامک ۳۰۰۰۰۷۸ ارسال کنند.
برنامه تلویزیونی «نَقل و نُقل» در تازهترین قسمت خود با عنوان «فقط هجده بهار»، همزمان با فرارسیدن ایام شهادت حضرت فاطمه زهرا سلاماللهعلیها، شنبه تا دوشنبه اول تا سوم آذر ساعت ۲۳، پخش می شود.
در این قسمت ویژه، حامد عسکری میزبان سید کاظم احمدزاده، افشین علا و حجتالاسلام حمید سبحانیصدر است تا با نگاهی تأملبرانگیز و روایی، به بازخوانی زندگی کوتاه، اما پرفراز و نشیب والاترین بانوی تاریخ بپردازند. «فقط هجده بهار» تلاش میکند بخشی از حقیقت زندگی حضرت زهرا (س) از لطافت معنوی تا صلابت تاریخی را در قالب شعر، روایت و گفتوگو برای مخاطب امروز بازتاب دهد.
«نَقل و نُقل»، به تهیهکنندگی محمدحسام مدنی و کارگردانی علیرضا کاردانامین از تولیدات گروه معارف اسلامی شبکه دو است، که در هر قسمت با انتخاب موضوعی ویژه، روایتهای فرهنگی و آیینی و مذهبی را با بیانی تازه و نگاه تحلیلی پیش روی مخاطبان قرار میدهد.
برنامه تلویزیونی «از مامان بگو» که هر هفته با قصههای مادران الهامبخش پخش می شود، این هفته به مناسبت ایام شهادت حضرت فاطمه زهرا سلاماللهعلیها سه قسمت ویژه را تقدیم مخاطبان میکند، قسمتهایی که رنگوبوی سوگ، ایثار و مهر مادرانه را در قالب روایتهایی ناب و انسانی به تصویر میکشند.
ویژهبرنامه شنبه اول آذر با حضور خانواده «ابوعباس»، جانباز و رزمنده مدافع حرم، پخش میشود. ابوعباس فروردین ۱۴۰۲ در منطقه «زیونه» بغداد توسط کماندوهای آمریکایی ربوده شد و تاکنون در اسارت نیروهای آمریکایی در عراق است. خانواده او در این برنامه از رنجها، امیدها و ایستادگیشان میگویند.
یکشنبه دوم آذر، «از مامان بگو» میزبان خانواده شهید «امیرعلی امینی» است، نوجوان تکواندوکاری که در جنگ ۱۲ روزه بر اثر حملات رژیم صهیونیستی به شهادت رسید. این قسمت، روایت صمیمانه مادری است که داغ فرزندش را با صبوری و باور به حقیقت مقاومت معنا میکند.
دوشنبه سوم آذر نیز این برنامه به معرفی و روایت فعالیتهای خیریه دلگشا میپردازد، مرکزی که با عشق و فداکاری از کودکان دارای سندروم داون نگهداری میکند.
«از مامان بگو»، با عنوان «مامانم منو ستاره کرد» به میزبانی محیا اسناوندی هر هفته به معرفی مادرانی میپردازد که با تلاش و محبت بیانتها، فرزندانی موفق در عرصههای فرهنگی، هنری، اجتماعی و علمی تربیت کردهاند. این برنامه به تهیهکنندگی سید یزدان ملکآبادی و از تولیدات گروه خانواده شبکه دو سیماست، که شنبه تا دوشنبه حوالی ساعت ۲۲، پخش می شود.