رئیس سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور گفت: باایجاد پایگاه دائمی آتش نشانی در جنگلهای الیت چالوس میتوان واکنشی سریعتر داشت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، رضا افلاطونی، درنشست مدیریت بحران آتش سوزی درجنگلهای الیت چالوس باتأکید بر ضرورت هماهنگی مؤثر و استفاده بهینه از ظرفیتها برای مهار آتش، از همه نیروهای عملیاتی و دستگاههای حاضر در میدان، قدردانی کرد.
وی با اشاره به این که وقوع حریق در جنگلها پدیدهای شناختهشده در ایران و جهان است، گفت: تغییرات اقلیمی و کاهش بارندگی در فصل پاییز، خطر آتش سوزی را تشدید کرده است.
رئیس سازمان منابع طبیعی با تشریح روند خاموش کردن آتش در جنگلهای الیت افزود: آتش اولیه در دهم آبان مهار شد، اما در یال دیگر کوه به شکلی پیچیدهتر گسترش یافت؛ لذا بلافاصله مدیرکل دفتر حوزه ریاست و فرمانده یگان حفاظت سازمان برای مدیریت میدانی به منطقه اعزام شدند، نیروهای غرب مازندران و استانهای معین نیز به عملیات پیوستند. خوشبختانه تا این مرحله کمبود نیرو یا تجهیزات نداشتیم و همه دستگاهها پای کار بودند.
رضا افلاطونی به هماهنگی با وزارت دفاع برای اعزام هواپیمای ایلیوشین اشاره کرد و افزود: اگر مدیریت و هماهنگیها دقیق انجام شود، میتوانیم از توان موجود بهترین بهره را ببریم و آتش را مهار کنیم. در کنار نیروهای تخصصی، گروههای مردمی محلی نیز نقش مهمی دارند و تقسیم کار با جامعه محلی در دستور کار قرار گرفته است.
وی ساخت پایگاه تخصصی آتش نشانی جنگل در این منطقه را یک ضرورت جدی دانست و گفت: جنگلهای الیت یک منطقه حفاظت شده است و با هماهنگی سازمان حفاظت محیطزیست باید پایگاه دائمی آتش نشانی در این محدوده ایجاد شود.
معاون وزیر جهاد کشاورزی ضمن قدردانی از مردم محلی، کوهنوردان، نیروهای مردمی، محیطبانان و جنگلبانان، فضای همکاری و همبستگی ایجادشده را «بینظیر» توصیف کرد و افزود: برخی اخبار نادرست که منتشر شده، ظلم به نیروهای میدانی است؛ اما ما درگیر حاشیهها نمیشویم و تمرکزمان بر مهار آتش است.
رضا افلاطونی همچنین بررسی دقیق علت بروز و گسترش حریق را خواستار شد و با اشاره به ویژگیهای خاص توپوگرافی منطقه گفت: نوع حریق، شیب و صخرهای بودن منطقه، وجود لاشبرگ زیاد، عملیات را دشوار کرده است. سلامت نیروهای عملیاتی برای ما خط قرمز است و باید اطمینان داشته باشیم که همه افراد حاضر آموزشدیده و دارای مهارت کافی هستند.
وی با گرامیداشت یاد شهدای منابع طبیعی تأکید کرد: جنگلبانان ما با تمام جان و دل در این عرصه فعالیت میکنند و تلاش آنها سرمایهای برای حفاظت از سرزمین است.