رئیس مرکز ملی پایش و بهبود محیط کسب‌وکار، از تصویب ضوابط فعالیت سکو‌های خرید و فروش طلا و نقره به‌صورت برخط در کمیته تخصصی هیئت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب‌وکار خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، علیرضا نظری افزود: در راستای اجرای تبصره (۱) ماده (۲) دستورالعمل اجرایی «خرید و فروش طلا و نقره به‌صورت برخط» مصوب هیئت وزیران، پس از برگزاری بیش از ۱۰ جلسه کارشناسی با حضور تمامی ذی‌نفعان و ذی‌ربطان موضوع در دبیرخانه هیئت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب‌وکار، ضوابط مذکور در سیصد و بیست و پنجمین نشست کمیته تخصصی هیأت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب‌وکار، به تصویب رسید.

نظری ادامه داد؛ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران براساس مصوبه هیأت وزیران مکلف است؛ ظرف مدت سه ماه، شرایط اخذ تأییدیه‌های مرتبط را تدوین و به تأیید هیئت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب‌وکار برساند. پس از تأیید ضوابط پیشنهادی بانک مرکزی و کاربرگ‌های واصله از دبیرخانه هیئت‌عالی نظارت بر سازمان‌های صنفی کشور توسط هیئت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب‌وکار، شرایط صدور و تمدید مجوز معاملات آنلاین طلا و نقره بر روی درگاه ملی مجوز‌های کشور بارگذاری خواهدشد.

پس از پایان این فرصت، تمامی متقاضیان اخذ مجوز معاملات آنلاین طلا و نقره، می‌توانند اقدام به دریافت مجوز مذکور ازطریق درگاه ملی مجوز‌های کشور نمایند. همچنین سکو‌های فعال ۲ ماه فرصت دارند خود را با ضوابط جدید تطبیق داده و به فعالیت خود ادامه دهند.