به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی ، بر اساس این اطلاعیه مراسم وداع با شهدای گمنام همزمان با اجلاسیه شهدای گمنام خراسان جنوبی، یکشنبه دوم آذرماه ساعت ۱۹ در محل کهف الشهداء بیرجند برگزار می‌شود.

مراسم تشییع نیز دوشنبه سوم آذر ماه ۱۴۰۴، رأس ساعت ۰۸:۳۰ صبح، از مقابل کهف الشهداء (میدان شهید آیت الله رئیسی واقع در خیابان شهید مدرس) به سمت میدان ابوذر برگزار می‌شود.

روز دوشنبه همزمان با سلروز شهادت حضرت زهرا (س) دو تن از شهدای گمنام در موسسه توانبخشی حضرت علی اکبر (ع) و بوستان الهیه جنب مسجد حضرت رقیه (س) در شمال شهر بیرجند خاکسپاری می‌شوند.