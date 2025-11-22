به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل براساسِ ماده ۴۱ قانونِ «تشکیلات، وظایف و انتخابات شورا‌های اسلامی کشور و انتخاب شهرداران و دهیاران»، برخی مقام‌ها و شاغلانِ دولتی، تنها در صورتی می‌توانند نامزدِ انتخابات شوند که، دستِ کم سه ماه پیش از ثبت‌نام، از سِمَتِ خود استعفا کنند و دیگر در آن جایگاه شاغل نباشند.

براساس اعلام وزارت کشور، ثبت‌نام داوطلبان انتخابات شورا‌های روستا از ۲۴ تا ۳۰ بهمن انجام شد.

این انتخابات همزمان با سراسر کشور، ۱۱ اردیبهشت سالِ آینده برگزار می‌شود.