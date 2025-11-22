به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ مدیرکل هواشناسی خوزستان گفت: با بررسی نقشه‌های پیش یابی هواشناسی، همچنان تا اواسط هفته جوی پایدار بر روی استان حاکم است و پدیده غالب در این ایام غبار صبحگاهی یا مه رقیق و افزایش غلظت آلاینده‌ها در شهر‌های صنعتی استان خواهد بود.

محمد سبزه زاری افزود: تا روز سه شنبه تغییرات محسوس دمایی نخواهیم داشت.

در شبانه روز گذشته بیشترین دمای هوا در شهر‌های آبادان و خرمشهر ۲۷ درجه و کمترین دما ۱۰ درجه سانتیگراد بوده است.