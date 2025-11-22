به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما ؛ فاطمه محمودی فرد با اشاره به برگزاری رویداد کودکان گردشگر با هدف آموزش و آشنایی با مشاغل مرتبط با هنر فرش ایرانی گفت: این رویداد در دو گروه کودکان ۳ تا۶ و ۷ تا ۱۱ سال برگزار شد.

وی افزود: آشنایی با صنف های مرتبط با فرش های ایرانی ، بهانه این دورهمی مانند قالی بافی، رنگرزی، نخ ریسی و نوغان داری بود.

سرپرست گروه کودکان برزن گفت: در گروه اول کشیدن الگوهای متنوع در فرش های ایرانی، گره زدن، نخ ریسی ، ساخت زیور آلات و شعر خوانی مد نظر ما برای خلق یک آموزش تاثیر گذار بود تا کودک بتواند با دیدگاهی فراتر از اطلاعات اندک به این هنر فرش ایرانی نگاه کند.

محمودی فرد با اشاره به حضور والدین افزود: نمایش مستند « برای نگار» ، هدف دوم ما در موزه فرش ایران بود تا والدین با روایت ماندگار میان مادر و دختر ترکمنی آشنا شوند .

وی گفت: این مستند ، داستان مادر بافنده از ترکمن است که برای دخترش نگار ، هنر فرش بافی را به ارث می گذارد.

سرپرست گروه کودکان برزن افزود : موزه گردی، آشنایی با فرش های پازلی ، چهارفصل، باغ ایرانی و راور کرمان از دیگر بخش های این رویداد جذاب بود.

وی درباره گروه دوم گفت : فعالیت گروه دوم کودکان ۳ تا ۶ سال با کارگاه پشم چینی شروع شد تا با روند تبدیل پشم به نخ آشنا شوند.

محمودی فرد با اشاره به ادامه رویداد با هدف آشنایی با رنگ های به کار رفته در فرش های اصیل ایرانی افزود : به هر کدام از کودکان میوه های خشک شده مثل انار و گردو داده شد تا کودک گردشگر متوجه شود که رنگ های بکار رفته در فرش های ایرانی چگونه تولید می شد.

وی گفت : در ادامه رویداد پرسه خانوادگی ، کودک گردشگر را وارد موزه کردیم تا ابتدا با مکانی به نام موزه آشنا شود و در مرحله بعد با در اختیار قرار دادن یک فرش کوچک ، سطح آگاهی کودک را در موضوع رنگ آمیزی با گیاهانی مثل رناس، نیل و پوست گردو ارتقا دادیم.

محمودی فرد افزود : قصه گویی فرش های ایرانی مطابق با بناهای تاریخی در شهرهای ایران و آشنایی با فصل ها ، تجربه دیگر کودکان گردشگر در موزه فرش ایران بود.

وی با اشاره به نماینده موزه خود رنگ سمنان در این رویداد میراثی گفت : از این موزه ۳۶ رنگ که متعلق به پشم طبیعی و فرش های بافته شده به نام خود رنگ از ایل سنگسر است در اختیار کودکان قرار گرفت.

محمودی فرد گفت: حضور کودکان در موزه ها و آشنایی با مفاهیم اولیه ، می تواند جدا از تاثیر گذاری در نوع آموزش، مشوق حضور والدین در این حوزه نوپا باشد.