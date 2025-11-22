به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز اردبیل، مدیر فرهنگی هنری سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری اردبیل، امروز در حاشیه برگزاری این تور گفت: در این تور یک روزه، نویسندگان و راویان از موزه عمارت شهرداری، سازمان پسماند، کلینیک تخصصی ساماندهی سگ‌های ولگرد، مرکز پرورش گل و گیاه شهرداری اردبیل، پل هشت کیلومتری شهید رئیسی، مرکز کنترل ترافیک و منطقه نمونه گردشگری شورابیل بازدید می‌کنند.

لیلا بردبار تبیین فرهنگ شهروندی را عنصر اصلی ارتقای فرهنگی در جهت توسعه و ترویج این فرهنگ دانست و اضافه کرد: در این تور مطالبی در زمینه تاریخچه، شهر هوشمند، زیباسازی و عمران شهر و گردشگری اردبیل توسط متصدیان و مدیران مربوطه جهت بهره‌برداری نویسندگان در تولید اثر هنری خود روایت می‌شود.

وی با بیان اینکه دومین جشنواره شهروندی گوز‌ل شهریمیز به همت سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری اردبیل در سه بخش داستانک و داستان کوتاه، پوستر و فیلم کوتاه در حال برگزاری است، افزود: فراخوان این جشنواره مهرماه سال جاری منتشر شده است و علاقه‌مندان می توانند آثار خود را تا ۲۱ آذرماه در پیام رسان ایستا به آدرس@۳ ardabilfarhangiiارسال کنند.

مدیر فرهنگی هنری سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری اردبیل، از برگزاری اختتامیه این جشنواره در اواخر آذرماه سال جاری خبر داد و ادامه داد: در این مراسم از منتخبان سه بخش جشنواره با اهدای لوح سپاس و جوایز نقدی تجلیل خواهد شد.

بردبار، به تداوم برگزاری تورهای روایت شهر در سه بخش جشنواره اشاره و موضوعات شهروندی شامل آتش نشانی، پسماند و بازیافت، شهرسازی و معماری ایرانی اسلامی، حفظ و توسعه فضای سبز پارک‌ها، استفاده صحیح و مناسب از حمل و نقل عمومی، فرهنگ ترافیک، اخلاق شهروندی، پرداخت عوارض شهرداری و نقش موثر آن در آبادانی شهر، بازار و فرهنگ شهروندی، آپارتمان نشینی و نگاه آزاد به مسائل شهری را از مهمترین محورهای دومین جشنواره شهروندی گوزه‌ل شهریمیز اعلام کرد.