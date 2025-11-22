به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرادخانی، مدیر فنی یک شرکت تولیدی قطعات لاستیکی ضمن اشاره به اینکه چهار شاخه از این شلنگ‌ها تولید و به شرکت فلات قاره ایران ارسال شده است؛ بیان کرد: این محصول فناورانه سه سال است که بر روی کشتی «کوروش» در حال سرویس‌دهی هستند. نتایج حاصل از عملکرد این شلنگ‌ها مثبت و مطلوب گزارش شده است.

وی تاکید کرد: تست‌های مربوط به این محصول به طور کامل انجام شده و نمونه ایرانی کیفیتی مشابه نمونه‌های خارجی دارد و در سرویس عملیاتی نیز عملکرد موفقیت‌آمیزی داشته است.

مدیر فنی قطعات لاستیکی درباره ویژگی‌های این شلنگ توضیح داد: ماهیت این شلنگ به گونه‌ای است که در دریا به صورت شناور باقی می‌ماند و برای اتصال نفتکش‌ها به تأسیسات انتقال نفت مورد استفاده قرار می‌گیرد. در هر نوبت، بین یک تا دو میلیون بشکه نفت خام از طریق ۳۰ شاخه از این شلنگ‌ها منتقل می‌شود. پس از اتمام عملیات، فلنج جدا و کورکور (درپوش) نصب می‌شود تا شلنگ در آب شناور مانده و برای استفاده‌های بعدی آماده باشد.

این فعال فناور افزود: شناور باقی ماندن این سازه در دریا یک چالش فنی بزرگ محسوب می‌شود و هر کشوری قادر به مهندسی و ساخت آن نیست. در حالی که برخی کشور‌های تولیدکننده پس از مدتی با مشکل غرق شدن شلنگ مواجه می‌شوند، محصول ایرانی تولیدشده توسط این شرکت چهار سال است که به طور مداوم در سرویس قرار دارد و عملکرد بسیار مطلوبی را به نمایش گذاشته است.

به گفته او، در حال حاضر رایزنی‌ها با شرکت فلات قاره ایران و شرکت پایانه‌های نفتی ایران برای تولید انبوه این محصول در جریان است تا واردات این نوع شلنگ به طور کامل متوقف شود. پیش از این، این شلنگ‌ها از ژاپن و ایتالیا وارد می‌شدند، اما با اعمال تحریم‌ها، امکان واردات نیز از بین رفته بود.

وی با اشاره به بومی‌سازی این فناوری از طریق مهندسی معکوس و در قالب طرح تولید بار اول، خاطرنشان کرد: بودجه این پروژه توسط معاونت علمی و فناوری ریاست‌جمهوری تأمین شده است. همکاری با شرکت فلات قاره از حدود سال ۱۴۰۰ آغاز شد و کار‌های تحقیقاتی و آزمایشی طی دو سال انجام گرفت. در نهایت، در سال ۱۴۰۲ نخستین شلنگ تولیدی کشور به منطقه عملیاتی کیش ارسال شد.

مرادخانی اعلام کرد: فعالیت‌های تحقیقاتی و مطالعاتی در شرکت تولیدی قطعات لاستیکی از سال ۱۳۹۵ برای تولید محصولی مقاوم در برابر مواد نفتی و شرایط سخت جوی دریایی آغاز شده بود.

این شرکت با ۵۰ سال سابقه فعالیت و برخورداری از آزمایشگاهی مجهز، قادر به انجام تمام تست‌های لازم برای مواد لاستیکی در داخل مجموعه است و آمادگی کامل خود را برای تولید این محصول راهبردی در کشور اعلام کرد.