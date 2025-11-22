پخش زنده
امروز: -
طبق هشدار اداره کل هواشناسی طی امروز و دو روز آینده با افزایش غلظت آلایندههای جوی و تشدید آلودگی هوا بویژه در ارومیه مواجه خواهیم بود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛طبق هشدار اداره کل هواشناسی و با افزایش ارتفاع ژئوپتانسیلی در آذربایجان غربی و تشدید پایداری در جو استان، طی امروز و دو روز آینده با افزایش غلظت آلایندههای جوی و تشدید آلودگی هوا بویژه در ارومیه مواجه خواهیم بود.
از گروههای حساس شامل کودکان، سالمندان و بیماران قلبی و تنفسی تقاضا میشود از تردد غیرضروری در مراکز شهرها و همچنین انجام فعالیتهای ورزشی در فضای باز پرهیز کنند.