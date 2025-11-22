مسئول سازمان بسیج رسانه استان قزوین: با توجه به اطلاع‌رسانی قبلی، آخرین زمان ارسال آثار توسط اصحاب رسانه به جشنواره ابوذر امسال ۳۰ آبان بود که با درخواست اصحاب رسانه تا ۲۰ آذر تمدید شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین ، علی اسدالله با بیان اینکه این تاریخ دیگر تمدید نمی‌شود و بعد از آن آثار وارد مرحله بررسی و داوری خواهد شد، یادآور شد: این جشنواره فرصت خوبی برای خبرنگاران جوان است تا خود را محک بزنند و با ارزیابی صحیح از خودشان مسیر کاری حرفه‌ای را دنبال کنند.

رئیس بسیج رسانه استان ادامه داد: بحث اهدای جوایز در هر قالب به سه اثر برگزیده جوایز و تقدیرنامه اهدا خواهد شد و می‌تواند انگیزه خوبی برای شرکت در جشنواره باشد.

اسدالله تصریح کرد: در اختتامیه جشنواره ابوذر از یکی از خانواده‌های معظم و معزز شهدای رسانه استان تجلیل و همچنین از تعدادی از پیشکسوتان عرصه رسانه تقدیر و عمل خواهد آمد.

وی بیان کرد: پیش‌بینی ما با توجه به پایان ارسال آثار در ۲۰ آذر و فرصت داوری آثار ارسال شده احتمالاً اوایل دی ماه اقدام به برگزاری اختتامیه دهمین جشنواره رسانه ابوذر استان قزوین را خواهیم کرد.

رئیس بسیج رسانه استان گفت: جشنواره رسانه‌ای ابوذر نه‌تنها یک رقابت حرفه‌ای، بلکه فرصتی برای تقویت همبستگی میان رسانه‌ها و ارتقای سطح کیفی محتوای رسانه‌ای استان است و می‌تواند الگویی برای حرکت به سمت رسانه‌هایی باشد که رسالت خود را در خدمت به جامعه به بهترین شکل ممکن ایفا می‌کنند.