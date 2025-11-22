پخش زنده
رییس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان رودسر از جمعآوری ۷ تن زباله از سواحل رودسر با همکاری گروه ملی فعالان محیط زیست، شهروندان رودسری و مسئولان شهرستان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ رحمان پورحسین گفت: طبق برنامهریزی انجامشده، بیش از ۱۲ کیلومتر از سواحل شهری رودسر، بخش مرکزی، حسینآباد، للهرود، حسنسرا، شیرمحله و بخش چابکسر با همکاری گروههای مردم نهاد رودسر، گروه فعالان محیط زیست «هشت بهشت» و جمعی از گردشگران، پاکسازی شد.
وی هدف از اجرای این عملیات را پاکیزه نگاهداشتن طبیعت، جلوگیری از رهاسازی پسماند و ارتقای فرهنگ عمومی برای حفاظت از محیط زیست سواحل عنوان کرد و افزود: در این اقدام، ۲۵۰ کیسه زباله به وزن بیش از ۷ تن از مناطق ساحلی شهرستان رودسر جمع آوری شد.
رییس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان رودسر با بیان اینکه در این عملیات مسئولان شهرستان، کارکنان حفاظت محیط زیست رودسر و اعضای شورای شهر هم همکاری کردند، گفت: استمرار چنین برنامههایی، علاوه بر ترویج فرهنگ مدیریت صحیح پسماند و کاهش آلودگیهای زیستمحیطی به ویژه در سواحل، الگویی برای دیگر مناطق کشور خواهد بود.