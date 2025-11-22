پخش زنده
وزیر دفاع پاکستان اعلام کرد، تهدید وقوع جنگ جدید بین پاکستان و هند همچنان جدی است و هیچگاه به طور کامل از بین نرفته است.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از اسلام آباد به نقل از سایت خبری «جیو نیوز»، «خواجه آصف» وزیر دفاع پاکستان در گفتوگو با یک شبکه تلوزیونی ضمن اشاره به حمایتهای هند از گروههای تروریستی برای عملیات در خاک پاکستان گفت: جنگ نیابتی علیه پاکستان دهههاست ادامه دارد و اکنون شدت بیشتری یافته است؛ جنگی که از دهه ۱۹۸۰ آغاز شد و در همان سالها لاهور و راولپندی شاهد انفجارهای متعدد بودند.
وزیر دفاع پاکستان همچنین با اشاره به برتریهای نظامی پاکستان در جنگ چهار روزه ماه می ۲۰۲۵ گفت: جنگندههای JF-۱۷ پاکستان توانستند سامانه دفاعی S-۴۰۰ هند را منهدم کنند؛ اقدامی که جایگاه پاکستان را در موازنه هوایی منطقه تقویت کرده است.
خواجه آصف تاکید کرد: پس از درگیریهای چهار روزه ماه می، امکان آغاز یک جنگ گسترده کاملاً وجود داشت و همچنان خطر تقابل نظامی برقرار است.
گفتنی است، پاکستان مدعی پیروزی در جنگ اخیر پس از سرنگون کردن ۶ جنگنده هندی است.
این اظهارات در حالی مطرح میشود که طی روز گذشته یک جنگنده هندی در جریان نمایش هوایی دبی سقوط کرد؛ حادثهای که بار دیگر بحث برتری هوایی پاکستان را در رسانههای این کشور افزایش داده است.
پس از این سقوط، نهتنها رسانههای پاکستانی بلکه مقامات رسمی نیز در واکنش به این اتفاق بار دیگر موضوع سرنگونی ۶ جنگنده هندی و دست بالا داشتن پاکستان در نبرد هوایی ماه مِی را برجسته کردند و آن را نشانه «برتری آشکار» نیروی هوایی پاکستان در برابر هند دانستند.