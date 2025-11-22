رئیس سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور مهارت آموزی در کنارآموزش را تربیت نیروی ماهر و شاه کلید اشتغال دانست.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛نشست معاون وزیر کار و رئیس سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور و مسئولان آن حوزه با آیت الله لائینی نماینده ولی فقیه در مازندران با هدف مهارت آموزی در کنار آموزش به دانش اموزان و دانشجویان در ساری برگزار شد.

در این نشست رئیس سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور بابیان این که مازندران دارای ظرفیت‌های بیشماری است افزود:باید مهارت آموزی کنار مدارس و دانشگاه‌ها شکوفا شود که موجب تربیت نیروی ماهر در کشور می شود.

وی همچنین تربیت نیروی کار و اشتغال را مستلزم داشتن زیر ساخت‌ها آموزشی دانست و گفت: توجه بیشتر در این حوزه موجب حل مشکل اقتصادی و بیکاری می شود.

محمدی با اشاره به کمبود بیش از ۳ هزار نیروی کار ماهر در کشور افزود: اگر مهارت آموزی و اموزش کنار هم باشند می توان این کمبودها را جبران کرد.

رئیس سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور گفت: متاسفانه الگو‌های نامناسبی از درآمد‌های بدون مهارت دیده می‌شود که اثرات مخربی برای جوانان جویای کار دارد که الگوسازی افراد موفق را با برگزاری‌ نمایشگاه‌ها و نشست‌های رسانه ایی ایجاد می شود.

معاون وزیر تعاون کار ورفاه اجتماعی در ادامه افزود: امید آفرینی و مهارت ودانش افزایی موجب رشد و استعداد یابی جوانان می شود.

نماینده ولی فقیه در مازندران گفت : آموزش و مهارت در کنار هم می‌تواند منشا خیر و برکت برای استان و کشور باشد.

آیت‌الله لائینی با اشاره به اینکه اتمام آموزش باید با مهیا سازی بستر اشتغال همچون تسهیلات فضا سازی اشتعال و حمایت‌های و نظارت همراه باشد تا زحمات مربیان و هزینه‌های آموزش هدر نرود