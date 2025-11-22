مینو غزنوی، دوبلور پیشکسوت،در گفتگوی اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری صداوسیما با اشاره به اهمیت عشق به حرفه دوبله گفت: عشق به کار خیلی مهم است. وقتی کاری را واقعاً دوست داشته باشید، آن را ادامه می‌دهید؛ حتی اگر فراز و نشیب‌های زیادی داشته باشد.



او دوبله را هنری مبتنی بر حس دانست و توضیح داد: من همیشه خودم را جای هنرپیشه می‌گذارم و حس او را در خودم ایجاد می‌کنم. این احساس طبیعی است که به بیننده منتقل می‌شود و باعث می‌شود تماشاگر باور کند که این صدا، صدای همان بازیگر است.



غزنوی با بیان اینکه تمام حالات بازیگر را بازآفرینی می‌کند، افزود: در شادی، گریه، در نقش مادر، همسر یا حتی هنگام آشپزی، خودم را دقیقاً جای هنرپیشه می‌گذارم تا تمام این حس‌ها را درست منتقل کنم. بیننده هم همین را می‌بیند و می‌پذیرد.



این دوبلور باسابقه همچنین به علاقه‌اش به فعالیت در کنار همکاران خود اشاره کرد و گفت: من همکارهایم را بسیار دوست دارم. با اینکه کار سختی‌های زیادی دارد، اما همیشه از آن لذت برده‌ام.