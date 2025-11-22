پخش زنده
دوبلور پیشکسوت کشورمان، با بیان اینکه ادامهدادن مسیر دوبله تنها با عشق به کار ممکن است، تأکید کرد که همزادپنداری کامل با نقشها رمز باورپذیری صدای دوبلور برای مخاطب است.
مینو غزنوی، دوبلور پیشکسوت،در گفتگوی اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری صداوسیما با اشاره به اهمیت عشق به حرفه دوبله گفت: عشق به کار خیلی مهم است. وقتی کاری را واقعاً دوست داشته باشید، آن را ادامه میدهید؛ حتی اگر فراز و نشیبهای زیادی داشته باشد.
او دوبله را هنری مبتنی بر حس دانست و توضیح داد: من همیشه خودم را جای هنرپیشه میگذارم و حس او را در خودم ایجاد میکنم. این احساس طبیعی است که به بیننده منتقل میشود و باعث میشود تماشاگر باور کند که این صدا، صدای همان بازیگر است.
غزنوی با بیان اینکه تمام حالات بازیگر را بازآفرینی میکند، افزود: در شادی، گریه، در نقش مادر، همسر یا حتی هنگام آشپزی، خودم را دقیقاً جای هنرپیشه میگذارم تا تمام این حسها را درست منتقل کنم. بیننده هم همین را میبیند و میپذیرد.
این دوبلور باسابقه همچنین به علاقهاش به فعالیت در کنار همکاران خود اشاره کرد و گفت: من همکارهایم را بسیار دوست دارم. با اینکه کار سختیهای زیادی دارد، اما همیشه از آن لذت بردهام.