رئیس دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز گفت: راه اندازی دستگاه پت اسکن کیفیت خدمات تشخیصی و درمانی در جنوب غرب کشور را ارتقا و بار مراجعه بیماران به استان‌های دیگر راکاهش می‌دهد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، دکتر حاتم بوستانی به همراه دکتر محمداسماعیل اکبری، رئیس مرکز تحقیقات سرطان دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی و جمعی از اساتید، متخصصان و جراحان سرطان که به‌عنوان مدعوین کنگره بین‌المللی سرطان در اهواز حضور داشتند، امروز، جمعه ۳۰ آبان‌ماه، از پروژه درحال تکمیل «پت‌اسکن» بازدید کردند.

در جریان این بازدید، آخرین وضعیت ساخت، نصب تجهیزات و برنامه زمان‌بندی راه‌اندازی این بخش بررسی شد و متخصصان، جزئیات فنی و اثرگذاری بالینی این مرکز را مورد ارزیابی قرار دادند.

دکتر بوستانی در حاشیه این بازدید با تأکید بر ضرورت تسریع فرآیند راه‌اندازی پت‌اسکن در خوزستان، اظهار داشت: وجود این دستگاه برای مردم خوزستان و منطقه یک نیاز حیاتی است.

وی افزود: راه‌اندازی این مرکز می‌تواند بار مراجعه بیماران به استان‌های دیگر را کاهش دهد و کیفیت خدمات تشخیصی و درمانی در خوزستان و جنوب‌غرب کشور را به‌طور قابل‌توجهی ارتقا دهد.

دکتر بوستانی اظهار داشت: با توجه به نقش مهم و تعیین‌کننده پت‌اسکن در تشخیص زودهنگام سرطان، تعیین مرحله بیماری، انتخاب درمان دقیق و پایش پاسخ به درمان، دانشگاه علوم پزشکی اهواز راه‌اندازی این پروژه را یکی از اولویت‌های اصلی حوزه سرطان در استان قرار داده و همه تلاش‌ها بر آن است که این مرکز در کوتاه‌ترین زمان ممکن به بهره‌برداری برسد.

در ادامه، اساتید مدعو کنگره بین‌المللی سرطان نیز با بیان اهمیت وجود چنین زیرساخت‌هایی در مناطق پرجمعیت کشور، ابراز امیدواری کردند که افتتاح این مرکز بتواند دسترسی بیماران به خدمات پیشرفته تشخیصی را تسهیل و روند درمان سرطان را بهبود ببخشد.