به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، دبیر برگزاری شب شعر فاطمی داراب گفت: در نهمین سال برپایی این محفل ادبی که در سالن فرهنگ و هنر این شهرستان برپا شد، ۱۰ شاعر آیینی از سراسر کشور و شهرستان داراب اشعار خود را در وصف حضرت زهرا سلام الله علیها قرائت کردند.

خوانسالاری افزود: ترویج فرهنگ فاطمی و سبک زندگی اسلامی از اهداف برپایی این شب شعر بود .

او گفت: مداحی و سوگواری در وصف حضرت زهرا سلام الله علیها از دیگر برنامه‌های این مراسم بود.