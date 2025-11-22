پخش زنده
امروز: -
شب شعر فاطمی به مناسبت ایام شهادت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها با حضور شاعران آیینی از سراسر کشور در داراب برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، دبیر برگزاری شب شعر فاطمی داراب گفت: در نهمین سال برپایی این محفل ادبی که در سالن فرهنگ و هنر این شهرستان برپا شد، ۱۰ شاعر آیینی از سراسر کشور و شهرستان داراب اشعار خود را در وصف حضرت زهرا سلام الله علیها قرائت کردند.
خوانسالاری افزود: ترویج فرهنگ فاطمی و سبک زندگی اسلامی از اهداف برپایی این شب شعر بود .
او گفت: مداحی و سوگواری در وصف حضرت زهرا سلام الله علیها از دیگر برنامههای این مراسم بود.