سی‌ و‌ سومین دوره جشنواره تئاترِ استان با معرفی برترین ها در مجتمع فرهنگی- هنریِ فدکِ اردبیل به کار خود پایان داد. آثارِ برتر این جشنواره، به جشنواره بین المللی تئاتر فجر راه یافتند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان اردبیل گفت: سی و سومین دوره جشنواره تئاتر استانی با حضور هشت گروه در بخش صحنه‌ای و ۶ گروه در بخش خیابانی طی سه روز برگزار شد و رقابت گروه‌ها در هر دو بخش بسیار تماشایی بود و استقبال تماشاگران موید این ادعاست.

امیر رجبی با اشاره به افزایش کمی و کیفی شاخص‌های مهم جشنواره گفت: خوشبختانه سال به سال بر شور و شکوه حضور تئاتری‌ها در جشنواره افزوده می‌شود و قابلیت‌های این هنر فاخر و هنرمندان و هنرآفرینان متعهد آن بیش از همیشه عیان می‌شود.

وی افزود: هنرنمایی و هنرآفرینی استادان، بازیگران، صحنه گردانان، کارگردانان، عوامل زحمتکش و نویسندگان پرکار هنر فاخر تئاتر در استان هم مایه خرسندی و افتخار برای ما متولیان امر است و هم رسالت ما را در قبال این هنر و هنرمندان بزرگوار سنگین‌تر کرد.

وی تصریح کرد: در سایه بالندگی روزافرون تئاتر استان اردبیل بر حضور چشمگیر و تاثیرگذار هنرمندان استان در رقابت‌ها و جشنواره‌های ملی و بین‌المللی افزوده شده و استان اردبیل در سایر رشته‌های هنری نیز مسیر پویایی و درخشش را ادامه خواهد داد.

معاون هنری و سینمایی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان اردبیل هم درباره این رخداد هنری اظهار کرد: رشد کمی آثار از تفاوت‌های این دوره با جشنواره‌های قبلی بود به نحوی که امسال ۴۲ اثر متقاضی شرکت در جشنواره داشتیم در حالی که در سال‌های قبل تعداد آثار یا متقاضیان خیلی کم بود.

سعید نوریان افزود: ورود ۶ کارگردان کار اولی به عرصه رقابت جشنواره بسیار امیدبخش بود و نشان داد که استان اردبیل در حوزه کارگردانی تئاتر از ظرفیت‌های بالایی برخوردار است.

وی ادامه داد: حضور گرمابخش چهره‌های سینمایی و اصحاب رسانه به طور مستمر در فرایند برگزاری جشنواره و همچنین برگزاری این رخداد طبق برنامه‌ریزی به عمل آمده و بدون وقفه و مشکل از دیگر خصوصیات قابل توجه این رویداد هنری بود.

معاون هنری و سینمایی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان اردبیل درباره نتایج جشنواره گفت: پس از داوری نهایی آثار ۲ اثر برتر بخش صحنه‌ای و یک اثر برتر خیابانی به جشنواره فجر معرفی شد.

غریب منوچهری، رییس انجمن هنر‌های نمایشی استان اردبیل نیز گفت: حضور جوانان و کارگردان‌های جدید و کار اولی، حضور پررنگ شهرستان‌های مختلف استان در جشنواره که از ۱۴ اثر، سه نمایش از اردبیل و ۱۱ نمایش از شهرستان‌های خلخال، گرمی، پارس آباد، مشگین‌شهر، نمین و بیله‌سوار و نیز حضور پررنگ باتوان بازیگر، نویسنده، کارگردان و عوامل دیگر از ویژگی‌های بارز جشنواره بود.

وی ادامه داد: همچنین حضور نویسندگان بومی استان که ۱۱ نویسنده بومی در این جشنواره حضور داشتند، ظرفیت عالی هنر تئاتر در استان را بار دیگر آشکار کرد و برگزاری نمایشگاه و فروش کتاب‌های تخصصی تئاتر و برگزاری کارگاه‌های نقد و آموزش تئاتر در حاشیه جشنواره از جمله نکات قابل ذکر این رویداد فرهنگی، هنری بود.

منوچهری تعداد فعالان و هنرمندان تئاتر دارای گروه ثبت شده، دانشجو و هنرجو در استان اردبیل را بیش از یک هزار نفر ذکر کرد و افزود: حدود ۵۰ درصد در مرکز استان و ۵۰ درصد دیگر هم در شهرستان‌های استان فعالیت دارند.

او اظهار کرد: نبود سالن تخصصی تئاتر دغدغه چندین ساله ماست، اردبیل تنها استانی است که سالن تئاتر تخصصی ندارد و این برای هنرمندان این رشته، نقصان بزرگی است و امیدواریم با توجه به درخشش تئاتر در این استان، سالن تخصصی برای آن تامین شود.