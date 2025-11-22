نخستین جلسه از سلسله نشست‌های تخصصی فناوری‌محور اعتبار مالیاتی تحقیق و توسعه با عنوان «چگونه با تحقیق و توسعه، مالیات کمتری بپردازیم» با مشارکت مجموعه‌ای از شرکت‌های شاخص در حوزه‌های دارویی، زیستی، غذایی و کشاورزی برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، این نشست تخصصی «اعتبار مالیاتی تحقیق و توسعه به صورت حضوری و مجازی با دعوت بیش از ۵۰ شرکت دانش‌بنیان فناور و نوآور در هفته پایانی آبان‌ماه در محل معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست‌جمهوری برگزار شد.

در این جلسه که با میزبانی کارشناسان تخصصی دبیرخانه حمایت‌های اعتبار مالیاتی برگزار شده است، ضمن معرفی اعتبار مالیاتی، به اهداف، فرایند‌ها و مزایای برنامه پرداخته شد.

به منظور بهره‌مندی بیشتر شرکت‌های حوزه‌های دارو، فناوری زیستی، کشاورزی و صنایع غذایی از این حمایت‌های تخصصی، فرآیند ارزیابی و الزامات مورد نیاز برای تعریف پروژه در این حوزه به صورت تخصصی مورد بحث قرار گرفته و نحوه پذیرش هزینه‌کرد‌ها در انتهای سال مالی تشریح شد.

این جلسه با مشارکت فعال و پرسش و پاسخ نمایندگان واحد‌های تحقیق‌وتوسعه و مالی شرکت‌ها همراه بود.

برگزاری این نشست که ذیل برنامه صنایع بزرگ ایران (صبا) در دبیرخانه حمایت‌های تخصصی اعتبار مالیاتی در حال انجام است، آغازگر سلسله جلساتی است که با هدف افزایش آگاهی شرکت‌های توانمند در توسعه فناوری، رفع ابهامات تخصصی هر حوزه فناوری و تسهیل ورود مجموعه‌های دانش‌بنیان نوآور و فناور به برنامه اعتبار مالیاتی برنامه‌ریزی شده است.