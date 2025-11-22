پخش زنده
نشست خبری چهل و سومین جشنواره جهانی فیلم فجر امروز شنبه اول آذر با حضور روح الله حسینی دبیر این جشنواره در موزه سینما برگزار شد.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، روحالله حسینی در ابتدای این نشست خبری عنوان کرد: از نظر من رسانه بخشی از سینما است و در شکلگیری نگاه عمومی به سینما نقش اساسی دارد. رسانه در شکلگیری حافظه جمعی، یاد گرفتن سینما و شکلگیری زاویه دید ما به سینما تأثیرگذار است. از این نظر رسانه برای من یک شریک بلندمدت برای سینما است و از حضور شما در اینجا بسیار ممنونم.
وی درباره بخشهای مختلف جشنواره توضیح داد: در فراخوانی که در شهریور منتشر شد ۴ بخش رقابتی مسابقه بینالملل، جلوهگاه شرق، چشم انداز و زیتونشکسته داشتیم. همچنین ۳ بخش غیررقابتی نیز در این دوره داریم.
حسینی عنوان کرد: زیتون شکسته از گذشته در تقویم جشنواره جهانی بوده است و به شکلی از سینما اختصاص دارد که به آن سینمای مقاومت و پایداری گفته میشود. فیلمهای این بخش به مساله فلسطین، لبنان و جنگ ۱۲ روزه ایران میپردازند. در جشنواره امسال نیز ما بخشی مختص عکسهای جنگ ۱۲ روزه و جنگ غزه در نظر گرفتهایم.
دبیر جشنواره در پاسخ به پرسشی درباره اخبار و اطلاعات کم جشنواره در روزهای گذشته و اینکه جشنواره در این دوره چقدر میتواند به روزهای اوج خودش نزدیک شود، توضیح داد: من نسبت به سینما غریبه نیستم و حدود ۱۴-۱۵ سال است در خدمت آقای شاهسواری هستیم. ما زمان زیادی برای برگزار جشنواره و اطلاعرسانی نداشتیم و در همین زمان کم نیز توانستیم اتفاقات خوبی رقم بزنیم. من خودم نقش رسانه را در فضای فرهنگی پررنگ میدانم، اما متاسفانه این روزها بسیار شلوغ بودم و امیدوارم سال بعد بتوانیم این اتفاق را جبران کنیم. نباید فراموش کنیم که ما در چه دورهای داریم جشنواره برگزار میکنیم. سال ۹۴ که جشنواره برگزار شد اصلا قابل مقایسه با سال ۱۴۰۴ نیست. هنوز چیزی از روزهای جنگ و واقعه اسنپ بک نگذشته است. من و همکارانم در این فضا سعی میکنیم جشنوارهای شایسته نام ایران را برگزار کنیم. از شما خواهش میکنم که فراموش نکنید ما در چه فضایی قرار داریم و منهم سعی میکنم به نوبه خودم جشنوارهای برگزار کنم که شان ایران و شهر شیراز را حفظ کند.
