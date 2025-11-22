به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز سمنان ، حوادث رانندگی در جاده‌های استان سمنان در هفته‌ای که گذشت، ۳ کشته و ۵۱ مصدوم بر جای گذاشت.

تصادف اتوبوس و کامیون در کیلومتر ۱۳ محور میامی به سبزوار ۱۰ مصدوم ، تصادف دو تریلی در کیلومتر ۱۲۷ محور دامغان به جندق ۳ مصدوم ، تصادف سمند تاکسی و mvm-x ۳۳ در کیلومتر ۲۵ محور سمنان به فیروزکوه ۲ مصدوم ، واژگونی MVM-X ۳۳ در کیلومتر ۷۴ محور سمنان به دامغان ۴ مصدوم ، تصادف پژو ۲۰۷ و سمند در کیلومتر ۳ محور ایوانکی به گرمسار ۵ مصدوم ، تصادف پیکان و تیبا و واژگونی پیکان در کیلومتر ۱۰۶ محور آزادشهر به شاهرود ۵ مصدومان ، تصادف پژو ۴۰۵ و کامیون در کیلومتر ۱۸۶ محور سبزوار به میامی یک کشته و ۴ مصدوم ، واژگونی چانگان در کیلومتر ۳ محور آرادان به سرخه ۲ مصدوم ، واژگونی شاهین در کیلومتر ۱۵ محور میامی به شاهرود ۳ مصدوم ، تصادف سورن و پژو ۴۰۵ در کیلومتر ۲۰ محور شاهرود به آزادشهر ۷ مصدوم ، واژگونی پژو پارس در محور سمنان به مهدیشهر یک کشته و ۳ مصدوم و واژگونی ال ۹۰ در جاده لاسجرد به ده نمک یک کشته و ۳ مصدوم بر جای گذاشت.