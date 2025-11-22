نمایش رادیویی «بانوی جهان»، به مناسبت شهادت حضرت فاطمه زهرا (س)، «سرزمین من»، با مجموعه‌ای از گفت‌و‌گو‌های تاریخی، فرهنگی و تحلیلی و «روستا دوستا»، با معرفی جاذبه‌ها و ظرفیت‌های استان خراسان شمالی، از شبکه‌های رادیویی فرهنگ و صبا پخش می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، نمایش رادیویی «بانوی جهان»، به مناسبت شهادت حضرت فاطمه زهرا (س) از امشب از رادیو فرهنگ پخش می‌شود.

این نمایش رادیویی با روایت ماجرای گردنبند حضرت، هر شب تا سوم آذر، ساعت ۲۳:۰۰، پخش می‌شود.

این نمایش به سیره زندگی حضرت فاطمه زهرا (س) و داستان بخشش گردنبند ایشان می‌پردازد، روایتی که از کرامت، بخشندگی و ایمان است.

ماجرای نمایش از جایی آغاز می‌شود که پیامبر اکرم (ص) گردنبندی را به واسطه یکی از یارانش به حضرت فاطمه زهرا (س) هدیه می‌دهد. این گردنبند، با بزکت گردنبندی است که حضرت زهرا (س) به واسطه آن گرسنه‌ای را سیر می‌کند، بی‌لباسی را می‌پوشاند، قرض مقروضی را ادا می‌نماید، غلامی را آزاد می‌سازد و در نهایت بار دیگر به صاحب اصلی خود بازمی‌گردد؛ حلقه‌ای از بخشش که جان تازه‌ای به مفهوم «احسان در ایمان» می‌دهد.

مجله رادیویی «سرزمین من»، با مجموعه‌ای از گفت‌و‌گو‌های تاریخی، فرهنگی و تحلیلی و با معرفی یکی از جاذبه‌های استان همدان، از شبکه رادیویی فرهنگ پخش می‌شود.

در بخش «میراث ایرانی» برنامه با معصوم علیزاده، مدیر میراث فرهنگی شهر همدان گفت‌و‌گو می‌شود تا راز‌های معماری و ارزش‌های تاریخی گنبد علویان معرفی شود.

در ادامه، در بخش «آن‌سوی تاریخ»، محمد ساجدی، تحلیلگر مسائل سیاسی، تازه‌ترین تحولات منطقه را با نگاهی تاریخی بررسی می‌کند.

در بخش «یاد‌ها و یادگارها»، رضا مختاری‌اصفهانی، نویسنده و پژوهشگر تاریخ معاصر، رویداد‌های مهم این روز در تقویم را مرور می کند.

در بخشی دیگر به شهادت حضرت زهرا (س) و سیره ایشان به عنوان الگوی ماندگار پرداخته می‌شود و حجت‌الاسلام کشوری، استاد دانشگاه، از درس‌های عملی سیره حضرت فاطمه (س) برای حل مسائل زندگی امروز می‌گوید.

در گفت‌وگوی دیگر، سردار فضل‌الله کفیل، رئیس مرکز راهبردی و اندیشه‌ورزی سازمان بسیج مستضعفین، به مناسبت هفته بسیج درباره نقش بسیج در توسعه تفکر و خدمت‌رسانی توضیح می‌دهد.

«سرزمین من»، با نویسندگی، سردبیری و تهیه‌کنندگی محمدرضا حاج‌حیدری و گویندگی سید‌دانیال معنوی، از شنبه تا پنج شنبه ساعت ۱۳:۰۰ تا ۱۴:۰۰، از موج اف.‌ام ردیف ۱۰۶ مگاهرتز از گروه تاریخ و اندیشه رادیو فرهنگ پخش شود.

برنامه «روستا دوستا»، این هفته به معرفی جاذبه و ظرفیت‌های روستا‌های استان خراسان شمالی می‌پردازد.

در اولین روز این برنامه امروز روستای دِشت در استان خراسان شمالی، معرفی می شود. روستایی که با چشم‌انداز‌های تماشایی، طبیعت بکر و جاذبه‌های گردشگری روستایی، یکی از نگین‌های سبز منطقه به شمار می‌رود. دشت‌های وسیع، باغ‌های محلی، هوای پاک و آرامش روستا از جمله ویژگی‌هایی است که این منطقه را به مقصدی محبوب برای گردشگران طبیعت‌دوست تبدیل کرده است.

در این قسمت برنامه، شنوندگان با گوش‌سپردن به صدای رودخانه‌های کوچک، نسیم دشت و روایت مردم محلی، با سبک زندگی سنتی و مهمان‌نوازی اهالی روستا آشنا می‌شوند، تجربه‌ای که تصویری زنده از پیوند طبیعت و فرهنگ در شمال شرق ایران ارائه می‌دهد. مخاطبان می‌توانند از طریق پیام‌رسان‌ها، خاطره‌ها و تجربه‌های خود را از سفر‌های روستایی با برنامه به اشتراک بگذارند.

«روستا دوستا» در قالب مسابقه‌ای رادیویی و تعاملی برگزار می‌شود، مسابقه‌ای که در آن اهالی و دوستداران روستا‌ها به معرفی ظرفیت‌ها، زیبایی‌ها و ویژگی‌های فرهنگی مناطق خود می‌پردازند و با مشارکت فعال مخاطبان، حس حضور در دل روستا‌ها را زنده می‌کند.

برنامه «روستا دوستا»، به تهیه‌کنندگی نازنین حاج‌سیف‌الله و با اجرای مهدی پر، شنبه تا چهارشنبه ساعت ۱۵ از رادیو صبا پخش می‌شود.