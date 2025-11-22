آیت الله اعرافی در دیدار جمعی از دانشجویان و طلاب شهرستان میبد: جوانانی که در میان هجوم بی‌سابقه اطلاعات، راه اسلام، ارزش‌های الهی و افتخار بسیجی بودن را انتخاب می‌کنند، ارزش و منزلتی کم‌نظیر دارند.



به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، امام جمعه میبد در دیدار دانشجویان دانشگاه‌ها و طلاب حوزه‌های علمیه شهرستان میبد سالروز شهادت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها را تسلیت وهفته بسیج را تبریک گفت.

آیت الله اعرافی با تحلیل درست از نسل انقلاب و نسل امروز گفت: بسیجیان و رزمندگان و ایثارگران در دفاع مقدس در شرایط بسیار سخت و در سردو راهی‌ها و سه راهی‌ها جانفشانی کردند؛ اما الان جوانان ما در فضای عادی و فضای مجازی هر لحظه سر هزار راه و این حجم از معلومات، اطلاعات و امواج درست وغلطی که روی ذهن او ریخته می‌شود قابل وصف نیست.

وی افزود: واقعا اگر کسی در این غوغای امواج ظاهری و غیر ظاهری مجازی و غیر مجازی و با این هجمه‌های بی حد و حصری که در تاریخ سابقه ندارد، متوجه دین اسلام، انقلاب، ملیت ایرنی، استقلال، ارزش‌های خانوادگی و اجتماعی باشد قابل تحسین است.

آیت الله اعرافی خطاب به نسل امروز گفت: ارزش شما خیلی ارزش بالایی است و باید قدر این گوهر نابی که در شما تجلی کرده و در این معرکه و کارزار سنگین، شما راه اسلام، ارزش‌های الهی، انقلاب اسلامی و معارف دین را انتخاب و افتخار بسیجی شدن پیدا کردید را دانست.

امام جمعه میبد افزود: دوم اینکه حالا که این جایگاه و منزلت را احراز کردید باید آن را در خود حفظ و پرچمدار این راه باشید.

مدیرحوزه‌های علمیه کشور با بیان اینکه پرچم دار شدن در این راه دشواری‌های خیلی بالایی دارد گفت: پرچم دار شدن در این راه، نیازمند علم و دانش، مهارت و توانایی در عبور از دشواری‌ها دارد.

عضو مجلس خبرگان رهبری اظهار داشت: کار بسیج امروز پیشگامی در مسیریست که نیاز به توانایی‌های بی نظیر در طول تاریخ دارد که شما باید با طراحی‌های عمیق و پیش بینی‌های دقیق، در قله باشید.

آیت الله اعرافی گفت: اگر امروز برای این سه بانوی اسلام حضرت خدیجه و فاطمه و زینب سلام الله علیها، چنین شیدایی و عزاداری می‌شود به خاطر این است که وقتی که همه بریده بودند و هیچ امیدی نبود آنها ایستادند و درمقابل موج باطل، جانفشانی و فداکاری کردند.

عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی افزود: بسیج باید پایش را جای پای این‌ها بگذارد و پیشگام در قله و در طرف درست تاریخ قراربگیرد و با گرفتن عمق راهبردی، امید به آینده، از هیچ چیزی نهراسد.

در ابتدای این دیدار، تعدادی از دانشجویان و طلاب، نظرات وپیشنهادات خود را پیرامون مسائل دانشگاه و جامعه مطرح کردند.