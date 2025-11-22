به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی، فرشی مدیرکل مدیریت بحران استانداری اعلام کرد: هم اکنون گروهای امدادی، منابع طبیعی، هلال احمر، حفاظت محیط زیست و بسیج مشغول مهار آتش هستند.

وی ادامه داد: به علت سخت گذر بودن منطقه حریق در بخشی از جنگلهای دیزمار واقع در محدوده روستای نمنق بخش سیه‌ رود جلفا، امکان تردد خودرویی وجود ندارد و نیروهای مردمی از ورزقان، کلیبر و خداآفرین برای کمک به مهار آتش به منطقه حریق اعزام شده اند.

به گفته مسئولان محلی محدوده آتش سوزی حدود ۱۰ هکتار برآورد می‌شود. سختی مسیر‌های منتهی به منطقه آتش سوزی و شرایط دشوار جغرافیایی، تلاش تیم‌های اعزامی را با مشکل مواجه کرده است. سرمای هوا در آذرماه، وزش باد‌های متناوب و سختی دسترسی زمینی از عوامل اصلی کُند شدن عملیات مهار آتش عنوان شده‌اند.