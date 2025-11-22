مدیر امور آبفای شهرستان سنقروکلیایی با اشاره به اهمیت ارتقای زیرساخت‌های بهداشتی شهر، از آغاز عملیات اصلاح و توسعه شبکه جمع‌آوری فاضلاب این شهرستان خبر داد.



به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کرمانشاه ،«صادق عزیزی» اظهار کرد: پروژه اصلاح شبکه جمع‌آوری فاضلاب با همکاری امور آبفا و شرکت پیمانکاری آذین‌سازه آوان در این شهرستان آغاز شده است.

او فزود: این پروژه شامل لوله‌گذاری به طول ۲۴۰ متر با لوله‌های کاروگیت فاضلابی سایز ۳۱۵ میلی‌متر و احداث پنج منهول جدید در نقاط کلیدی مسیر است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کرمانشاه ،عزیزی تصریح کرد: این طرح با رعایت استانداردهای فنی و زیست‌محیطی اجرا می‌شود و گامی مؤثر در رفع مشکلات ناشی از فرسودگی شبکه و افزایش ظرفیت انتقال فاضلاب به شمار می‌رود.

مدیر امور آبفای شهرستان سنقروکلیایی تأکید کرد: با اجرای این پروژه و بهره‌برداری کامل از آن، بخش قابل توجهی از مشکلات مربوط به پس‌زدگی فاضلاب و آلودگی‌های محیطی کاهش یافته و کیفیت زندگی شهروندان در مناطق شهری و روستایی بهبود خواهد یافت.