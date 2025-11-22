به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز اصفهان، معاون شهردار اصفهان گفت: اقدامات مربوط به توسعه زیرساخت‌های شارژ خودرو‌های برقی، فرصت مناسبی برای تشویق شهروندان به جایگزینی خودرو‌های بنزینی و گازوئیلی با خودرو‌های کم‌آلاینده ایجاد کرده است.

سعید ساکت هدف از اجرای این برنامه را کاهش آلودگی هوا و افزایش بهره‌وری شبکه حمل‌ونقل شهری دانست و افزود: برنامه‌های مدیریت شهری برای کاهش ترافیک و توسعه خودرو‌های برقی با نظارت دقیق، آموزش و اطلاع‌رسانی به شهروندان و هماهنگی با نهاد‌های مربوط، زمینه‌ساز شهری با محیط زیست سالم‌تر و تردد روان‌تر در هسته مرکزی اصفهان است.

وی به اجرای طرح محدوده زوج و فرد خودرو‌ها در اصفهان هم اشاره کرد و ادامه داد: این طرح با نصب دوربین‌های ثبت تخلف و ارزیابی ورود خودرو‌ها به هسته مرکزی شهر، با هماهنگی کامل پلیس راهور اجرا می‌شود و بیش از ۷۵ درصد شهروندان تاکنون قوانین ورود به محدوده زوج و فرد خودرو‌ها را رعایت کرده‌اند.

ساکت، علاوه بر طرح زوج و فرد، توسعه خودرو‌های برقی و هیبریدی را از اولویت‌های مدیریت شهری برشمردو گفت: با ورود ۱۸۰ دستگاه تاکسی برقی و ایجاد زیرساخت‌های شارژ در شهر، شرایط کاهش آلودگی هوا و حمایت از محیط زیست در اولویت اقدامات شهرداری قرار گرفته است.

وی افزود: با حمایت شهرداری و اختصاص اعتبار‌های بلاعوض به رانندگان تاکسی برقی، ظرفیت شارژ خودرو‌های برقی تا پایان سال به ۱۶۰ ایستگاه خواهد رسید و شهروندان می‌توانند با ثبت‌نام در سامانه "اصفهان من"، از تخفیف ۵۰ درصدی ورود به محدوده زوج و فرد برخوردار شوند.

خودرو‌های برقی سطح آلایندگی بسیار پایینی دارند و با توجه به کاهش سایش لاستیک و مصرف سوخت، اثر قابل توجهی در کاهش آلودگی صوتی و هوا دارند.