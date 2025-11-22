پخش زنده
امروز: -
معاون حقوق عامه دادستان مرکز خوزستان گفت: دستگاه قضایی استان در راستای دفاع از حقوق عامه بهطور جدی پیگیر رفع مشکلات مردم در بخشهای مختلف است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، علی بیرانوند شنبه در نشست آسیبشناسی و ارائه راهکارهای عملی برای تامین آب آشامیدنی شهرستان کارون در محل دادسرای اهواز بیان کرد: طبق درخواست فرمانداری شهرستان کارون و شرکت آبفای اهواز در خصوص تامین آب بخشی از مناطق کارون مقرر شد در مدت ۱۰ روز آینده اجرای خط لوله، نصب پمپ و مخزن برای انتقال آب شرب از تصفیه خانه شرکت فولاد خوزستان با همکاری هر ۲ شرکت به انجام برسد.
وی افزود: همچنین شرکت آبفای اهواز مکلف شد برنامه بازسازی تصفیهخانه آب شهر کوت عبداله را در بازه زمانی کوتاه تکمیل و اجرایی کند.
بیرانوند با تاکید بر اهمیت رعایت حقوق شهروندی در تامین نیازهای اساسی مردم اظهار کرد: دستگاه قضا در حوزه حقوق عامه، پیگیر رفع مشکل آب مناطق مختلف استان بهویژه شهرستان کارون است و اجرای این طرحها را تا رفع کامل مشکل پایش و بررسی خواهد کرد.
بر اساس این گزارش شرکت آب و فاضلاب خوزستان در زمان حاضر به ۸۹ شهر، ۳۰ شهرستان و بیش از چهار هزار روستا خدمات ارائه میکند.