

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان ؛غلامرضا علی‌محمدی گفت:نیروهای امدادی هلال‌احمر در آبان‌ماه ۱۴۰۴،

با حضور در ۵۸ حادثه، خدمات امدادی به ۹۱ نفر از حادثه دیدگان ارائه کردند.



مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر استان لرستان افزود:در این عملیات‌ها علاوه بر رسیدگی به ۵۲ مصدوم ،۲۰ نفر به مراکز درمانی منتقل و ۱۱ نفر در شرایط خطر هم با کمک تیم‌های امداد و نجات هلال‌احمر رهاسازی شدند.



وی بیان کرد:در این مدت۳۴۶ نیروی فعال هلال‌احمر استان با حضور در ۸۷ تیم عملیاتی مأموریت‌های امدادی حوادث و کمک به آسیب‌دیدگان انجام داده اند.







