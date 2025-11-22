پخش زنده
مدیرعامل جمعیت هلالاحمر لرستان گفت:هلالاحمر استان با اعزام ۸۷ تیم عملیاتی جان ۹۱ حادثهدیده را نجات داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان ؛غلامرضا علیمحمدی گفت:نیروهای امدادی هلالاحمر در آبانماه ۱۴۰۴،
با حضور در ۵۸ حادثه، خدمات امدادی به ۹۱ نفر از حادثه دیدگان ارائه کردند.
مدیرعامل جمعیت هلالاحمر استان لرستان افزود:در این عملیاتها علاوه بر رسیدگی به ۵۲ مصدوم ،۲۰ نفر به مراکز درمانی منتقل و ۱۱ نفر در شرایط خطر هم با کمک تیمهای امداد و نجات هلالاحمر رهاسازی شدند.
وی بیان کرد:در این مدت۳۴۶ نیروی فعال هلالاحمر استان با حضور در ۸۷ تیم عملیاتی مأموریتهای امدادی حوادث و کمک به آسیبدیدگان انجام داده اند.