مدیر روابط عمومی سازمان سینمایی، از جزئیات برگزاری چهل‌وسومین جشنواره جهانی فیلم فجر در شیراز، تعداد آثار، ساختار بخش‌ها و برنامه زمان‌بندی این رویداد سینمایی خبر داد.

مسعود نجفی، در گفت‌و‌گو با خبرنگار خبرگزاری صداوسیما با اعلام آغاز رسمی چهل‌وسومین جشنواره جهانی فیلم فجر از ۵ آذر ماه در شیراز گفت: نمایش فیلم‌ها از ششم آذر شروع می‌شود و در هر روز ۹ فیلم در چهار بخش جشنواره به نمایش درخواهد آمد. تلاش شده مجموعه‌ای متنوع از آثار داخلی و خارجی، از کشور‌های مختلف انتخاب شود.

وی ادامه داد: نمایش فیلم‌ها تا دهم آذر ادامه دارد، یازدهم مراسم اختتامیه برگزار می‌شود و دوازدهم نیز طبق روال جشنواره‌های معتبر جهان، مروری بر آثار برگزیده و منتخب خواهیم داشت.

نجفی با اشاره به نشست خبری دبیر جشنواره که امروز برگزار می‌شود، افزود:با برگزاری این نشست، عملاً وارد مرحله اجرایی جشنواره خواهیم شد.

مدیر روابط‌عمومی سازمان سینمایی درباره تعداد آثار حاضر در جشنواره توضیح داد:در مجموع ۴۵ فیلم از جمله ۸ فیلم ایرانی در چهار بخش جشنواره حضور دارند و در روز‌های برگزاری به نمایش درمی‌آیند.

وی درباره حضور عوامل فیلم‌ها نیز گفت: برای تمامی فیلم‌ها ـ چه داخلی و چه خارجی ـ عوامل دعوت شده‌اند و در ایام جشنواره حضور خواهند داشت. همچنین نشست‌های پرسش و پاسخ فیلم‌ها، یک روز پس از نمایش هر اثر برگزار می‌شود.

نجفی در پایان تأکید کرد: جشنواره جهانی فیلم فجر امسال با برنامه‌ریزی دقیق و ترکیبی از آثار متنوع بین‌المللی تلاش می‌کند یک رویداد اثرگذار و متفاوت را در شیراز رقم بزند.