معاون فناوری و نوآوری وزارت علوم تحقیقات و فناوری گفت: نتیجه نهادسازی در عرصه نوآوری و فناوری شکل‌گیری حدود ۱۴ هزار و ۷۰۰ واحد فناور و دانش‌بنیان و استقرار ۱۶۱ هزار نیروی مستعد و صاحب ایده در پارک‌ها است.



به گزارش خبرگزاری صداوسیما ، محمد نبی شهیکی در نشست خبری گفت: تعداد پارک‌های علم و فناوری به ۵۸ پارک رسیده و ۲۹۵ مرکز رشد در استان‌ها فعال هستند. همچنین شمار واحد‌های فناور مستقر در این مجموعه‌ها از ۱۴ هزار و ۶۹۶ واحد عبور کرده و تعداد شاغلان فناور نیز به ۱۶۱ هزار نفر رسیده است. در بخش توسعه مالی نوآوری نیز ۴۴ صندوق پژوهش و فناوری و ۸ فن‌بازار منطقه‌ای فعال‌اند. تعداد پردیس‌های فناوری و نوآوری دارای مجوز شورای گسترش نیز به ۲۳ پردیس افزایش یافته است.

معاون فناوری و نوآوری وزیر علوم گفت: گزارش‌های جدید نشان می‌دهد ، زیست‌بوم نوآوری کشور امسال با جهش قابل‌توجهی در شاخص‌های زیرساختی و عملکردی روبه‌رو شده است.

وی افزود: با وجود این پیشرفت‌ها، ۱۱ پارک فناوری همچنان نیازمند تقویت زیرساختی هستند، بر اساس برنامه‌ریزی‌ها، قرار است ظرف دو سال آینده تمامی پارک‌ها به سطح استاندارد و تراز قابل‌قبول زیرساختی برسند تا امکان ارائه خدمات حرفه‌ای‌تر فراهم شود ، در همین راستا، معاونت فناوری در حال اجرای زیست‌زیرساخت ابری و خدمات یکپارچه زیست‌بوم نوآوری است؛ سامانه‌ای ملی که قرار است خدمات حوزه فناوری را در قالب یک ساختار واحد ارائه دهد.

معاون فناوری و نوآوری وزارت علوم تحقیقات و فناوری ادامه داد: در کنار توسعه زیرساخت‌ها، مجموعه‌ای از رویداد‌های ملی و تخصصی نیز امسال در دستور کار قرار دارد.

وی افزود: رویداد و جشنواره شیخ بهایی با محوریت «شناسایی و معرفی برترین تحقیق فناورانه از ایده تا محصول صنعتی» در بخش مسابقه جشنواره برگزار می‌شود و نشست‌های استانی آن از ششم آبان آغاز شده است.

شهیکی گفت: در اردیبهشت‌ماه بوت‌کمپ ایده‌های استارتاپی در حوزه روستایی با مشارکت معاونت توسعه روستایی ریاست‌جمهوری برگزار خواهد شد.

وی افزود: در ادامه این برنامه‌ها، رویداد ملی هوش مصنوعی در آذر اجرا می‌شود ؛ رویدادی تخصصی با هدف توسعه استارتاپ‌ها و ایده‌های نوآورانه در حوزه هوش مصنوعی ، برنامه امسال نیز با برگزاری جشنواره صنایع خلاق در بهمن‌ماه تکمیل می‌شود که فرصتی برای معرفی ظرفیت‌های خلاق و نوآورانه کشور خواهد بود.



معاون فناوری و نوآوری وزارت علوم افزود: این پروژه در حال حاضر در سه دانشگاه و در پنج حوزه تحصیلی برای مقطع کارشناسی ارشد آغاز شده است. در دو ترم اول، دانشجویان با مباحث ایده‌پردازی و تیم‌سازی آشنا می‌شوند و در ترم‌های سوم و چهارم تمرکز اصلی بر چگونگی شکل‌گیری استارتاپ در حوزه تخصصی خود است. این فرآیند باعث افزایش ضریب ورود و ارتقای ایده‌های با کیفیت می‌شود.

شهیکی افزود: در پروژه صنعتی و فناوری نیز، دانشجویان رشته‌های فنی در محیط صنعت ۶ ماه تجربه عملی کسب می‌کنند. محوریت این پروژه صنعتی و فناوری این است که ایده‌ها از دل صنعت استخراج شوند و دانشجویان با تجربه‌ای که در محیط صنعت کسب می‌کنند، دوره‌هایی را طی می‌کنند که کمک می‌کند در راستای ایده‌های صنعتی خود فعالیت و توسعه داشته باشند.

وی تأکید کرد: معاونت فناوری سعی کرده مدل‌های متنوعی طراحی کند که بستر ورود دانشجویان به مراکز رشد و فناوری را فراهم کند. مدل مراکز رشد نوین که در ۶ ماه اخیر طراحی شده، دقیقاً در راستای رفع خلأها و مسائل موجود در این حوزه پیاده‌سازی شده است.

معاون فناوری و نوآوری وزارت علوم در پایان گفت: این اقدامات کمک می‌کند ضریب ورود دانشجویان به حوزه فناوری افزایش یابد، ایده‌های با کیفیت رشد کنند و نسل جدید در حوزه کارآفرینی و فناوری توانمند شود.





