دو نفر که با درگیری و عربده کشی در یکی از شهرک‌های شهر اردبیل ، نظم و امنیت عمومی را برهم زده بودند، دستگیر شدند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل فرمانده انتظامی شهرستان اردبیل از دستگیری دو نفر که با درگیری و عربده کشی در یکی از شهرک‌های این شهر، نظم و امنیت عمومی را برهم زده بودند، خبر داد.

سرهنگ "سعید یوسفی فعال" اعلام کرد که این افراد پس از متواری شدن، در کمتر از ۲۴ ساعت در یک عملیات هوشمندانه توسط ماموران کلانتری ۱۲ "فلسطین" شناسایی و دستگیر شدند.

وی تاکید کرد که برخورد قاطع با اخلالگران امنیت عمومی از اولویت‌های پلیس است.