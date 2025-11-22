نماینده ولی فقیه در مازندران در آیین اختتامیه نمایشگاه روستا آباد و جوانی جمعیت و خانواده گفت: جوانی و افزایش جمعیت جامعه، بادستیابی به استقلال اقتصادی ،تامین شغل و معیشت مناسب خانواده ها محقق خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ آیت الله محمدی لائینی در آئین اختتامیه نمایشگاه روستا آباد در محل دائمی نمایشگاه بین المللی قائم شهر ، عرضه توانمندی ها و تولیدات فعالان اقتصادی روستاهای مازندران رانتیجه حمایت های فرهنگی و تسهیلاتی بنیاد برکت ستاد اجرایی فرمان حضرت امام ( ره) دانست که در مازندران خدمات فراوانی از سوی این نهاد در عرصه های مختلف ارائه شده است.

نماینده ولی فقیه در مازندران ، همزمانی گشایش رویداد فرهنگی و اجتماعی نمایشگاه جوانی جمعیت در مجاورت رویداد اقتصادی نمایشگاه روستا آباد را بیانگر این حقیقت دانست که جوانی و افزایش جمعیت جامعه، بادستیابی به استقلال اقتصادی و تامین شغل و خودکفایی و معیشت مناسب خانواده ها محقق خواهد شد.

عمران عباسی نماینده مردم قائم شهر، سوادکوه ، سوادکوه شمالی ، سیمرغ و جویبار در مجلس شورای اسلامی ، حذف قواعد دست و پاگیر و تسهیل گری در اعطای تسهیلات به مولدان و فعالان تولیدی و اقتصادی را ، هنر و نتیجه حمایت های بنیاد برکت ستاد اجرایی فرمان حضرت امام دانست که ورود و مشارکت این نهاد به عرصه های مختلف فرهنگی اجتماعی و اقتصادی ، موجبات رونق و شکوفایی را در پی داشته است.

عباسی ، مشارکت مردم با سرمایه گذاری های اندک در کنار حمایت ها و بهره مندی از اعطای تسهیلات بنیاد برکت را اتفاق مبارک در تحقق شعار سال ، مشارکت مردم در سرمایه گذاری برای تولید کشور عنوان کرد که در این راستا مازندران دستاوردهای خوبی داشته است.

معاون اجتماعی ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) مازندران از مشارکت فعالان عرصه تولید و اقتصاد روستاهای مازندران در نمایشگاه روستا آباد قدردانی کرد و گفت : در طول پنج روز برپایی این نمایشگاه قشرهای مختلف مردم سراسر استان استقبال گسترده ای از این رویداد بزرگ اقتصادی استان داشتند.

آهنگران افزود : در نمایشگاه روستا آباد ، دستاوردها و توانمندی های فعالان اقتصادی روستایی مازندران در ۲۰۰ غرفه به تماشا گذاشته شد.

رئیس بنیاد برکت استان یادآور شد : همچنین رویداد فرهنگی اجتماعی نمایشگاه ایران جوان با مشارکت دستگاه های فرهنگی و نهادهای مردم نهاد با همکاری بنیاد برکت ستاد اجرایی فرمان حضرت امام مازندران در قالب ۵۰ غرفه را نمایش دستاوردها و یافته های علمی و تحقیقاتی و آموزشی و فرهنگی جوانی جمعیت عنوان کرد که با استقبال خانواده ها و قشر جوان روبرو شد.

در آئین اختتامیه نمایشگاه روستا آباد و نمایشگاه ایران جوان استان از ۱۰ گروه برتر جهادی استان در عرصه های مختلف تولیدی ، فرهنگی ، عمرانی و اقتصادی با اهدای لوح سپاس و هدیه تجلیل بعمل آمد.