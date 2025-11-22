مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق اهواز از کشف و ضبط هزار و ۳۲۰ دستگاه ماینر غیر مجاز در مناطق مختلف شهری و روستایی این کلانشهر خبر داد.

کشف و ضبط بیش از هزار و ۳۰۰ ماینر غیرمجاز در اهواز

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، محمد فراتی اظهار داشت: در پی چند عملیات شناسایی و میدانی، تعداد ۱۳۲۰دستگاه ماینر استخراج رمزارز دیجیتال با همکاری پلیس امنیت اقتصادی و دستگاه قضایی از ابتدای سال تا پایان آبان ماه سال جاری در مناطق مختلف شهری و روستایی در کلانشهر اهواز کشف و ضبط شد.

وی با اشاره به تامین برق مطمئن و پایدار توسط تلاشگران صنعت برق در شرایط سخت فعلی شامل ناترازی برق فصل تابستان در کشور و مصرف بالای دستگاه‌های استخراج رمزارز که معادل یک دستگاه کولر گازی مصرف دارند، افزود: فعالیت غیرمجاز مزارع ماینر علاوه بر تحمیل هزینه‌های سنگین به شبکه توزیع، موجب بروز خسارات فنی و اقتصادی گسترده‌ای در زیرساخت‌های انرژی و نیز وسایل برقی شهروندان می‌شود.

فراتی بیان کرد: هر دستگاه ماینر به طور میانگین به اندازه چندین خانوار، برق مصرف می‌کند و استفاده غیرمجاز از آنها، فشار زیادی بر ترانس‌های برق وارد کرده که در مواردی منجر به انفجار و خروج ترانس‌ها از مدار شده است.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق اهواز ادامه داد: قیمت هر دستگاه ترانس نیز بسته به مدل و میزان ولتاژ بین ۲۵۰ میلیون تا یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان برآورد می‌شود.

وی در ادامه با اشاره به سوء‌استفاده برخی افراد فرصت‌طلب از شرایط شبکه برق در کلانشهر اهواز، اضافه کرد: فعالیت ماینر‌ها علاوه بر تحمیل هزینه سنگین به صنعت برق، سبب اختلال در تأمین برق صنایع و در نتیجه آسیب به اشتغال و تولید نیز می‌شود.

فراتی می‌گوید: از ابتدای امسال تا پایان آبان ماه تعداد ۱۳۲۰ دستگاه ماینر غیرمجاز در کلانشهر اهواز توسط پلیس امنیت اقتصادی و براساس گزارش‌های ثبت‌شده در سامانه توانیر کشف و توسط دستگاه قضایی ضبط شد که از مجموع ماینر‌های کشف‌شده، تعدادی در مزارع و تعدادی نیز در منازل شخصی در نقاط مختلف استان شناسایی و جمع‌آوری شده است.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق اهواز نصریح کرد: پس از ضبط دستگاه‌ها، ماینر‌ها به سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی تحویل و متخلفان نیز جهت رسیدگی قانونی به تعزیرات حکومتی معرفی شده‌اند.

فراتی گفت: شهروندان می‌توانند در صورت مشاهده فعالیت دستگاه‌های ماینر‌های غیرمجاز، با شماره پیامکی ۳۰۰۰۵۱۲۱، گزارش خود را با ذکر استان، شهرستان یا شهر و ثبت آدرس دقیق با ذکر پلاک و حتی‌المکان ذکر نام صاحب مکان مورد ظر، موارد را به صورت محرمانه گزارش دهند؛ بر اساس دستورالعمل‌های موجود گزارش‌دهندگان همکار و همیار صنعت برق پس از کشف و ضبط، مشمول پاداش تشویقی خواهند شد که به حساب بانکی دریافتی آنها واریز خواهد شد.

وی اضافه کرد: براساس اطلاعات آماری ثبت‌شده از ابتدای سال جاری تا پیش از آبان ماه ۱۰۰۴ دستگاه ماینر غیرمجاز شناسایی و ضبط شد که با احتساب کشف ۳۱۶ دستگاه در آبان‌ماه مجموع کشفیات این رقم به هزار و ۳۲۰ دستگاه رسیده است.

فراتی یادآور شد: ضمنا مطابق جدول تعیین جریمه خسارت استفاده هر دستگاه ماینر ۲۵ میلیون تومان و برآورد مصرف هر دستگاه با ضریب ریالی جدول تعرفه تکمیلی به ازاء هر کیلووات ۴۲۶۲ تومان محاسبه خواهد شد.