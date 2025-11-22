پخش زنده
معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه گفت: بیش از ۶۰۰ هزار نفر از ساکنان روستاها و شهرهای کوچک کرمانشاه زیر پوشش برنامه پزشک خانواده از نظام ارجاع بهرهمند خواهند شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کرمانشاه ،فریبرز ایمانی گفت : یکی از برنامههای قانون هفتم توسعه، اجرای طرح پزشک خانواده و نظام ارجاع است که در فاز اول برای روستاها و شهرهای با جمعیت زیر ۲۰ هزار نفر اجرایی میشود و برای هر دانشگاه یک شهرستان به عنوان پایلوت در نظر گرفته شده است.
وی با اشاره به اهداف این برنامه، افزود: پزشک خانواده و نظام ارجاع برگرفته از تجربیات بینالمللی است و هدف آن صرفهجویی در وقت و هزینه، کاهش سرگردانی بیماران و ارتقای کیفیت خدمات سلامت است.
معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه ادامه داد: در کشور ما خانههای بهداشت پایهترین مراکز ارائه خدمات به خانوادهها هستند. در این خانهها برای هر خانواده یک پرونده سلامت الکترونیک تشکیل میشود که شامل اطلاعات فردی، شغلی، بیماریها و سوابق درمانی است. این پروندهها امکان پیگیری دقیق وضعیت سلامت اعضای خانواده و ارجاع به مراکز بالاتر را فراهم میکند.
وی خاطرنشان کرد: اگر بیماری نیاز به مراقبت تخصصی داشته باشد، بیمار به مرکز جامع سلامت ارجاع میشود که تیمی متشکل از پزشک، پرستار، ماما، کارشناس روانشناسی و بهداشت محیط خدمات ارائه میدهند. در صورتی که درمان در این سطح امکانپذیر باشد، همانجا درمان انجام و پیگیری ادامه مییابد؛ در غیر این صورت بیمار به سطح تخصصیتر ارجاع میشود.
ایمانی با بیان چالشهای دسترسی روستاییان، افزود: در استان کرمانشاه بیش از ۶۰۰ هزار نفر در روستاها سکونت دارند. بسیاری از روستاییان برای مراجعه به پزشک مجبورند مسافتهای طولانی طی کنند که خطرات جادهای و مشکلات تردد را به همراه دارد. اجرای نظام پزشک خانواده و ارجاع میتواند این مشکلات را کاهش دهد و دسترسی به خدمات تخصصی را برای روستاییان آسان کند.
معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه درباره اجرای برنامه پایلوت پزشک خانواده و نظام ارجاع در شهرستانهای کوچک، گفت: در شهرستانهای زیر ۲۰ هزار نفر جمعیت، برنامه پایلوت ما به گونهای طراحی شده که مراجعه بیماران از روستا تا سطح تخصصیترین مراکز بهصورت الکترونیک و نظاممند پیگیری میشود.
وی توضیح داد: فرض کنید یک بیمار روستایی ابتدا در خانه بهداشت و سپس در مرکز جامع سلامت ویزیت میشود. اگر نیاز به تخصص خاصی مانند جراحی مغز و اعصاب داشته باشد، از طریق سامانه الکترونیک پرونده سلامت، نوبتدهی به مرکز تخصصی انجام میشود. بیمار در روز و ساعت مشخص به مرکز معرفی شده مراجعه و خدمات درمانی دریافت میکند.
ایمانی افزود: اگر نیاز به اقدامات تشخیصی مثلامآرآی یا سیتیاسکن باشد، این مراحل نیز از طریق سامانه ارجاع و در نزدیکترین مرکز دولتی انجام میشود. این سیستم هزینهها را به حداقل میرساند و بیماران ۶۰۰ هزار نفری تحت پوشش، خدمات را با تعرفه دولتی و گاه رایگان دریافت میکنند.
وی ادامه داد: یکی از مزیتهای مهم این نظام این است که همه مراحل درمان و نتایج ویزیتها در پرونده سلامت بیمار ثبت میشود. این پرونده برای مراجعات بعدی پزشکان اطلاعات دقیق و بهروز فراهم میکند و از انجام آزمایشات یا مراجعات غیرضروری جلوگیری میکند.
معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه با بیان اهداف کلان برنامه، گفت: این برنامه ضمن کاهش سرگردانی و هزینههای بیماران، تضمینکننده دسترسی یکپارچه به خدمات اولیه و تخصصی سلامت است. در فاز اول، شهرستانهای زیر ۲۰ هزار نفر و روستاها تحت پوشش قرار میگیرند و به مرور با تکمیل زیرساختها، سایر مناطق نیز به برنامه افزوده خواهند شد.
وی تأکید کرد: این نظام به شرط اجرای صحیح، میتواند یکی از مترقیترین برنامههای حوزه سلامت باشد و خوشبختانه در استان قدمهای اولیه به خوبی برداشته شده است.