مراسم پرشکوه وداع با پیکر مطهر شهدای گمنام با حضور گسترده مردم ولایتمدار در شهرها و روستاهای مختلف مازندران برگزار شد.

وداع باشکوه مردم مازندران با شهدای گمنام در شهرها و روستاها

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ مراسم وداع با پیکر پاک شهدای گمنام با حضور پرشور مردم شهیدپرور استان در شهرها و روستاهای مختلف مازندران برگزار شد.

در این مراسم معنوی، مردم غیور مازندران با در دست داشتن پرچم پرافتخار جمهوری اسلامی ایران و تصاویر شهدا، با شکوه‌ترین شیوه ممکن با این عزیزان سفرکرده وداع کردند.

حضور گسترده اقشار مختلف مردم در این مراسم، یکی دیگر از جلوه‌های عمیق پیوند ناگسستنی مردم دیار علویان با آرمان‌های والای شهدا و ادامه راه پرافتخار آنان بود.