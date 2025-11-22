به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، کارشناس زارعت جهاد کشاورزی شهرستان رستم گفت: امسال با توجه به کمبود آب، تنها ۴ هزار و ۵۰۰ هکتار از شالیزار‌های این شهرستان به کشت برنج اختصاص یافت.

شهرستان رستم قطب تولید کننده برنج در جنوب کشور محسوب می‌شود

کریمی افزود: ارقام فجر، شمیم، شفق، گهر و ناز بانو از جمله ارقامی است که امسال در زمین‌های کشاورزی رستم کشت شد.

او ادامه داد: امسال بیش از ۴۰ هزار تن شلتوک از مزارع شهرستان رستم برداشت شده است و ۱۵ کارخانه صنعتی و نیمه صنعتی شلتوک را به برنج تبدیل و برنج را به بازارهای داخلی ارسال می کنند.

کارشناس زارعت جهادکشاورزی شهرستان رستم بیان کرد: امسال به دلیل کم آبی سطح زیر کشت برنج نسبت به سال قبل ۲۰ تا ۳۰ درصد کاهش داشته است.

کریمی گفت: به دلیل مرغوبیت برنج شهرستان رستم مقدار زیادی از برنج تولیدی این شهرستان به شمال کشور عرضه می‌شود.