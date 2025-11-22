به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، رئیس مرکز اورژانس پیش‌بیمارستانی و مدیریت حوادث دانشگاه علوم پزشکی جندی‌شاپور اهواز گفت: در ساعت ۹:۴۶ صبح امروز شنبه (اول آذر) گزارشی مبنی بر وقوع حادثه واژگونی یک دستگاه خودروی پژو ۲۰۶ در منطقه سراک شهر ایذه به سامانه ۱۱۵ اورژانس اطلاع رسانی شد.

وی ادامه داد: بلافاصله تیم‌های امدادی اورژانس به محل حادثه اعزام و پس از انجام اقدامات اولیه درمانی، ۵ مصدوم این سانحه شامل ۴ نفر آقا با سنین ۵، ۱۶، ۲۳ و ۵۰ سال و یک خانم ۵۸ ساله را به بیمارستان شهدای ایذه منتقل کردند و اقدامات درمانی لازم برای مصدومان در بیمارستان در حال انجام است.