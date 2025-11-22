به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، فرماندار شهرستان باشت و رئیس شورای سلامت و امنیت مواد غذایی این شهرستان در نشست شورای سلامت هدف از برگزاری این نشست‌ها را ایجاد هم‌افزایی میان بخشی، ارتقاء سطح آگاهی مدیران دستگاه‌های اجرایی نسبت به تهدیدات سلامت، و برنامه‌ریزی برای مداخلات پیشگیرانه عنوان و بر استمرار جلسات و نظارت بر حسن اجرای مصوبات تأکید کرد.

بهنام برازنده بر ضرورت ارتقاء سطح سلامت با مشارکت همه آحاد و طبقات جامعه، براهمیت مصوبات شورای سلامت وامنیت موادغذایی شهرستان تأکید و گفت: مشارکت و‌ همکاری همه دستگاه‌های اجرایی و نهاد‌ها برای ارتقاء شاخص‌ها و افزایش سطح سلامتی مردم شهرستان ضروری است.

برازنده خواستار رفع شکستگیهاب خطوط شبکه توزیع و جلوگیری از هدر رفت آب با ترمیم خطوط انتقال آب در سطح شهرستان باشت شد و اضافه کرد: مسئولان آب و فاضلاب با کلرزنی مخازن آب آشامیدنی شهر‌های باشت، بوستان و روستا‌های شهرستان و رفع، مشکلات مربوط به مخزن آب آشامیدنی شهر باشت و خطوط انتقال و شبکه توزیع آب آشامیدنی بوستان هرچه سریعتر اقدام کنند تا مردم از آب آشامیدنی سالم و پایدار برخوردار شوند.

وی خواستار شناسایی و جانمایی مکانی برای دپوی نخاله‌های ساختمانی با همکاری شهرداری تحت نظارت ادارات منابع طبیعی وآبخیز داری، محیط زیست، جهادکشاورزی، آب منطقه ایی و شبکه بهداشت و درمان شد و اضافه کرد: با اطلاع رسانی ، کامیون داران را برای تخلیه نخاله‌های ساختمانی به مکان مورد نظر هدایت کنند تا از تخلیه این نخاله‌ها در کنار جاده‌های برون شهری و زمین‌های کشاورزی مردم جلوگیری شود.

سرپرست شبکه بهداشت و درمان شهرستان باشت هم در این جلسه با اشاره به اهمیت سیاست‌گذاری منسجم در حوزه سلامت عمومی، بر لزوم اجرای کامل دستورالعمل‌ها، رعایت مستندات قانونی و همکاری همه‌جانبه دستگاه‌های اجرایی در پیگیری مصوبات شورای سلامت تأکید کرد.

فرناز شجاعی با تأکید بر نقش مهم شورای سلامت در حفظ وارتقاء شاخص‌های بهداشتی منطقه، گفت: هماهنگی مستمر بین دستگاه‌های اجرایی و پیگیری مصوبات بر پایه مستندات قانونی و حدود اختیارات سازمانی، برای تحقق اهداف این شورا و تأمین سلامت عمومی جامعه ضروری است.

خانم شجاعی از بازدید به همراه کارشناسان از محل جایگاه دفن زباله شهرداری باشت خبر داد و افزود: در این بازدید مشخص شد اقدامات بهداشتی مناسبی توسط شهرداری از جمله، حصار کشی و افزایش ارتفاع دیوار، جانمایی و حفر ترانشه برای دفع اصولی پسماند، ساخت اتاقک نگهبانی و حضور نگهبان در جایگاه دفن زباله، انجام شده که این اقدام شایسته تقدیر است.

دادستان شهرستان باشت نیز در این جلسه آموزش و ترویج فرهنگ سلامت را از اولویت‌های مهم شبکه بهداشت و درمان شهرستان دانست و گفت: رسانه‌ها و کارشناسان بهداشتی و درمانی با آگاهی‌بخشی به‌ویژه در زمینه کاهش آسیب‌های اجتماعی، تغذیه صحیح و رعایت اصول بهداشت فردی، محیطی و شغلی به مردم اطلاع رسانی کنند.

سید علی رجایی خواستار پیگیری جدی اجرای برنامه قانون جوانی جمعیت، آموزش خانواده و شناسایی آسیب‌های اجتماعی شد و بر آگاه بخشی والدین از تهیه صبحانه سالم و بهداشتی و همچنین، نظارت مستمر بر بوفه مدارس برای ممانعت از عرضه موارد غیرمجاز در این بوفه ها به دانش آموزان ، اجرای گشت‌های مشترک بر بازار و نظارت بیشتر بر داروخانه‌ها و مراکز ترک اعتیاد تاکید کرد.

در این نشست، موضوعات مهمی از جمله پیگیری مصوبات جلسه پیشین، بررسی وضعیت بهداشتی در مدارس، بررسی وضعیت آب شرب، وضعیت پسماند درمراکز درمانی و مطب‌های خصوصی، پیگیری تعیین محل مناسب برای دپوی نخاله‌های ساختمانی در دستور کار قرار گرفت.