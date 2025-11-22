به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز سمنان ، رئیس‌کل دادگستری استان سمنان گفت : در نیمه نخست آبان‌ماه امسال، شکات با طرح شکایت کیفری علیه یک شخص حقیقی و مطالبه حقوق مالی به ارزش ۶۹ میلیارد تومان به دادسرای شاهرود مراجعه کردند.

حجت‌الاسلام محمدصادق اکبری افزود: به دلیل اهمیت پرونده و آثار اقتصادی آن، دادرسی در دستور کارقضایی قرار گرفت و با توجه به ناتوانی متهم در تودیع تأمین مناسب کیفری، به زندان معرفی شد.

رئیس‌کل دادگستری استان سمنان ادامه بازداشت متهم می‌توانست به اختلال در چرخه تولید و بیکاری کارگران منجر شود افزود: شکات مالک دو شرکت تولیدی و متهم مالک چهار واحد بازرگانی و تولیدی بودند و این مجموعه ها ۶۰۰ کارگر داشتند.

وی افزود : ورود دستگاه قضا به پرونده و بررسی و میانجیگری دادستان عمومی وانقلاب شاهرود با گفت‌وگوی مستقیم با طرفین دعوی منجر به آزادی زندانی شد و این اختلاف ۶۹ میلیارد تومانی با کمترین آسیب به چرخه تولید و اشتغال به صلح و سازش انجامید.

حجت‌الاسلام اکبری با تأکید بر اینکه سیاست‌های سند تحول و تعالی قضایی و برنامه جامع عملیاتی، جایگزین‌های مؤثری برای حل اختلافات ارائه می‌دهند خاطر نشان کرد: این اقدام قضایی، آزادی زندانیان کم‌خطر و حفظ فعالیت‌های تولیدی و ثبات اقتصادی را به دنبال داشت.