بهگزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز بوشهر
، علیرضا کاظمی وزیر آموزش و پرورش صبح امروز وارد شهرستان عسلویه شد و مورد استقبال رسمی مسئولان، فرهنگیان و دانشآموزان قرار گرفت.
حضور در یادواره شهید شاخص دانشآموزی کشور شهید طالب ابراهیمی در شهرستان دیر، کلنگزنی مدرسه ۱۲ کلاس خیرساز شهر بنک کنگان و شرکت در جلسه شورای اداری استان از برنامههای سفر یک روزه وزیر آموزش و پرورش به استان بوشهر است.
در نخستین برنامه وزیر آموزش و پرورش عملیات اجرایی یک مدرسه خیرساز در شهر بنک کنگان آغاز شد.
علیرضا کاظمی در مراسمی با حضور مسئولان استانی و محلی، کلنگ مدرسه ۱۲ کلاسی خیرساز «حسن محمدزاده» را به زمین زد؛ مدرسهای که قرار است با اعتباری افزونبر ۴۰ میلیارد تومان در زمینی به مساحت یکهزار و ۶۵۰ متر مربع ساخته شود.
وزیر آموزش و پرورش در این آیین با اشاره به کار نیک این خیر نیکاندیش، به تبیین ارزش عمل او پرداخت و آن را مصداق بارز میان دو جهانبینی دانست.
کاظمی با اشاره مستقیم به روحیه خیرخواهانه اسماعیل محمدزاده، این اقدام را الگویی فراتر از صرف آمارهای مدرسهسازی دانست و افزود: این مدرسه مصداق روشن میان دو جهانبینی است؛ فرهنگ ساختن انسان جبهه مقابل فرهنگ انباشت مال قرار میگیرد.
وی اضافه کرد: تا زمانی که دانشآموزی در این بنا تربیت شود، اجر این عمل برای شما محفوظ است.
وزیر آموزش و پرورش با تکیه بر وعدههای صریح قرآن، این عمل را امید به فضل الهی در برابر هراس از فقر شیطانی دانست و افزود: مطمئن باشید با ساخت چنین مدارس خیرساز، فقط برکت و فزونی نصیبتان خواهد شد.
این مدرسه در زمینی به مساحت یکهزار و ۶۵۰ متر مربع ساخته میشود و دومین بنای خیری خاندان محمدزاده به یاد مرحوم حسن محمدزاده خواهد بود.
آیین کلنگزنی با حضور استاندار بوشهر، امام جمعه، نماینده مجلس و مدیران استان برگزار شد و جلوهای از روحیه مشارکت مردم، دولت و خیران در توسعه عدالت آموزشی بود.
کاظمی با قدردانی ویژه از ارسلان زارع استاندار بوشهر، خواستار تسریع عملیات ساخت از سوی رئیس سازمان نوسازی مدارس کشور شد، تا عدالت آموزشی و کیفیت فضای تعلیم شهر بنک شهرستان کنگان متحول شده و الگوی مشابه آن در سراسر استان تکرار شود.