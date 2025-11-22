به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، تاسی به سیره اهل بیت علیهم السلام راه برون رفت از مشکلات کشور،اقامه نماز باران برای نزول رحمت الهی، اختصاص سیصد میلیارد تومان برای دو بانده شدن بخشی از مسیر ورجان به کهک ،نمایشگاه ویژه کودکان و نوجوانان در حسینیه حضرت زینب بلوار شهید محلاتی، مراسم گرامیداشت شهید علی اصغر قاسمی از شهدای دفاع مقدس هشت ساله ؛پیروزی نماینده دسته یکی فوتسال استان برابر نماینده گرمدره وپیروزی دو نماینده دسته یکی والیبال قم برابرحریفان از جمله خبر‌های بسته «۱۲۰ ثانیه» است.