برنامههای «نوسان» و «پاورقی»، بیش از ۳۵ درصد از کل تماسهای مردمی سامانه ۱۶۲ را به خود اختصاص دادهاند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، جدیدترین آمار سامانه تماس مردمی ۱۶۲ نشان میدهد برنامه «نوسان» با فرمت تازه و نریشنمحور خود، موفق شده است، بیشترین حجم تماسها و بازخوردهای مردمی هفته گذشته را به خود اختصاص دهد، موفقیتی که نشان میدهد تغییر ساختار این برنامه و حرکت به سمت روایتمحوری، ارتباطی زنده و کمنظیر با مخاطب ایجاد کرده است.
برنامه نریشنمحور «نوسان»، که با حذف ساختارهای مرسوم و تکیه بر روایتهای زنده مردمی، نگاه تحلیلی و مستندهای کوتاه به پدیدههای روز اجتماعی و جهانی میپردازد، در هفته گذشته با اختلاف محسوس، بیشترین تعداد تماسهای مخاطبان را به خود اختصاص داده است.
«نوسان»، در سری جدید خود مسیری تازه را انتخاب کرده، مسیری که روایت را به مرکز برنامه آورده و به جای یک چهره ثابت، صدای مردم، فضای واقعی جامعه و نریشن تحلیلی نقش اصلی را برعهده دارند. این تغییر ساختار که به سرعت به نقطه قوت برنامه تبدیل شد، باعث شد در هفته گذشته با اختلاف محسوس، بیشترین تعداد تماسهای مخاطبان را به خود اختصاص داده است، که نشان میدهد فرمت تازه، مخاطبان جذب کرده است.
در ادامه فهرست تماسهای ۱۶۲، برنامه طنز تحلیلی «پاورقی»، در رتبه دوم قرار دارد. این برنامه با عبور از ۶۰۰ قسمت تولیدی و ۱۳ میلیون بازدید در تلوبیون، همچنان یکی از پرمخاطبترین تولیدات شبکه دو است و هفتهای هزاران پیامک و صدها تماس از مخاطبان دریافت میکند.
براساس این گزارش، دو برنامه «نوسان» و «پاورقی»، بیش از ۳۵ درصد از کل تماسهای مردمی سامانه ۱۶۲ را به خود اختصاص دادهاند، موفقیتی که این شبکه را در صدر تعامل مردمی قرار میدهد و نشان میدهد شبکه دو طی ماههای اخیر توانسته پیوندی روشن، واقعی و دوسویه با مخاطبان برقرار کند.
«نوسان»، به تهیهکنندگی عباس مریدی، هر شب شنبه تا چهارشنبه ساعت ۲۱ و «پاورقی»، به تهیهکنندگی مهراد نجفی و اجرای محمدرضا شهبازی، شنبه تا چهارشنبه ساعت ۱۹:۴۵، از شبکه دو پخش میشوند.