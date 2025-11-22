آمار فروش و مخاطب نمایش‌های مجموعه تئاترشهر، تالار هنر و تماشاخانه سنگلج تا پایان روز جمعه ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۴ اعلام شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، نمایش «رامسس دوم» به کارگردانی رضا گوران که از روز هفتم مهرماه اجرای خود را در تالار اصلی با ظرفیت ۵۷۹ نفر و قیمت بلیت ۵۰۰ هزار تومان آغاز کرده بود، روز بیست و هفتم آبان ماه با مجموع ۴۵ اجرا، میزبانی از ۲۵ هزار ۸۹۱ مخاطب و فروشی معادل ۱۱ میلیارد و ۸۲۹ میلیون و ۶۰ هزار تومان به اجرای خود در این تالار پایان داد.

نمایش «ساحلی‌ها» به کارگردانی امین سعدی که از روز هشتم آبان ماه در تالار چهارسو با ظرفیت ۱۳۲ صندلی و قیمت بلیت ۳۰۰هزار تومان پیش روی مخاطبان قرار گرفت، روز جمعه سی‌ام آبان ماه با مجموع ۱۹ اجرا، میزبانی از یک هزار و ۵۱۰ مخاطب و فروشی معادل ۳۷۷ میلیون و ۳۴۰ هزار تومان به اجرای خود در این تالار پایان داد.

نمایش «روال عادی» به کارگردانی عباس غفاری هم که از روز یازدهم آبان ماه در تالار ۹۶ نفری قشقایی با قیمت بلیت ۲۵۰ هزار تومان اجرای خود را آغاز کرده، تا کنون با مجموع ۱۷ اجرا و میزبانی از ۴۷۳ تماشاگر، ۷۴ میلیون و ۴۲۵ هزار تومان فروش داشته است.

نمایش «والس تصادفی» به کارگردانی پریسا مقتدی که از روز سیزدهم آبان ماه در تالار قشقایی با ظرفیت ۹۶ نفر و قیمت بلیت ۳۰۰ هزار تومان اجرای خود را آغاز کرده، تا به امروز با مجموع ۱۶ اجرا و یک هزار و ۷۴ تماشاگر، ۲۵۶ میلیون و ۳۸۰ هزار تومان فروش داشته است.

نمایش «مانتیکور» به کارگردانی مهدی موسی خانی نیز که از روز سیزدهم آبان ماه اجرای خود را در کارگاه نمایش با ظرفیت ۲۶ نفر و قیمت بلیت ۱۸۰ هزار تومان آغاز کرده، تا روز جمعه سی‌ام آذرماه با مجموع ۱۶ اجرا، میزبانی از ۲۲۰ تماشاگر به فروشی معادل ۲۸ میلیون و ۸۰ هزار تومان دست پیدا کرده است.

نمایش «داستان چوانگ تسو» به کارگردانی حامد عقیلی که از روز بیست و پنجم آبان در تالار سایه با ظرفیت صندلی ۷۲ تماشاگر و قیمت بلیت ۲۵۰ هزار تومان اجرای خود را آغاز کرده تابه امروز با مجموع ۶ اجرا، میزبانی از ۲۵۹ مخاطب به فروشی معادل ۴۵ میلیون و ۸۷۵ هزار تومان دست پیدا کرده است.

نمایش «زندگی در تئاتر» به کارگردانی حبیب دانش که از روز بیست و پنجم آبان ماه در تالار سایه با ظرفیت ۷۲ مخاطب و قیمت بلیت ۲۵۰ هزار تومان به صحنه رفته، تاکنون با مجموع ۶ اجرا، میزبانی از ۳۷۰ مخاطب به فروشی معادل ۶۹ میلیون تومان دست پیدا کرده است.

در تماشاخانه سنگلج، نمایش «اپرای تن ها» به کارگردانی هانا صالحی راد که از ۱۲ آبان ماه با ظرفیت سالن۲۳۶ صندلی به صحنه رفته است؛ با ۱۷ اجرا، میزبان ۲۲۶تماشاگر بوده است. این نمایش با احتساب قیمت بلیت ۱۹۸ هزار تومانی، مبلغ ۸ میلیون و ۱۲۰هزار تومان فروش دست یافته است. در همین سالن نمایش «غم غربت در دیار» به کارگردانی محمد احمدی که از تاریخ ۱۱شهریور ماه با ظرفیت ۲۳۶ صندلی به روی صحنه رفته است با احتساب قیمت بلیت ۱۹۸ هزار تومان با ۲۷ اجرا، میزبان ۶۰۳ تماشاگر بوده است. این نمایش به فروشی معادل ۵۲میلیون و ۲۰۰هزارتومان فروش دست یافته است.

در تالار هنر، نمایش «همه چی وردار» به کارگردانی مرتضی عقیقی که از ۹ آبان در این سالن با ظرفیت ۲۴۴ نفری به روی صحنه رفته است با ۱۵ اجرا و قیمت بلیت ۱۸۷ هزار تومان توانست میزبان۱۰۸۷تماشاگر باشد و به فروش ۱۰۲میلیون و۶۰۶هزار و ۹۰۰ تومان دست یافته است. در همین سالن نمایش «سیب سخنگو» به کارگردانی جواد انصافی که از ۹ آبان در این سالن با ظرفیت ۲۴۴ نفری روی صحنه رفته است، با ۱۷ اجرا و قیمت بلیت ۱۸۷ هزار تومان توانست میزبان۱۱۶۷تماشاگر باشد و به فروش ۸۷میلیون و۷۶۴هزار و ۱۰۰ تومان به اجرای خود پایان داد.

مجموع تعدادکل تماشاگران مجموعه تئاترشهر، تالار هنر و تماشاخانه سنگلج از شروع تا روز جمعه ۳۰آبان ماه ۱۴۰۴ (با احتساب مهمان و تخفیف) به عدد ۳۲۸۸۰ نفر رسیده است.